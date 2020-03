Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.



Pytania o popularny - nie tylko w Poznaniu - bieg 16. Recordowa Dziesiątka (dawniej Maniacka Dziesiątka) są naturalne po tym, jak w czwartek rano informację o przesunięciu terminu ogłosili organizatorzy 13. PKO Poznań Półmaratonu. Ten bieg - na dystansie 21,1 km - miał się odbyć 5 kwietnia, ale po sugestii wojewody Łukasza Mikołajczyka prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zdecydował o przesunięciu terminu półmaratonu. Na kiedy - będzie wiadomo do końca marca.

Takie środki ostrożności spowodowane są koronawirusem, który pojawił się już także w Polsce.

Przesuwać termin biegu? Lepiej zamknąć kina

Tymczasem w niedzielę 15 marca w Poznaniu ma się odbyć bieg na dystansie 10 km - znana i lubiana Recordowa Dziesiątka, która dla wielu biegaczy była ważną próbą przed półmaratonem.

Czy - wziąwszy pod uwagę koronawirus - 16. edycja tego biegu odbędzie się w planowanym terminie? - Na dziś przygotowujemy bieg normalnie - mówi Artur Kujawiński, dyrektor Recordowej Dziesiątki. Informuje, że na liście startowej biegu jest już 4 tys. 150 osób, a zapisy cały czas trwają.

- Dziwię się trochę tej panice i odwoływaniu wydarzeń na świeżym powietrzu, skoro wielkie zamknięte sale kinowe normalnie działają - mówi Kujawiński. - Wirus grypy, na który zachorowań jest o wiele więcej, też jest groźny - dodaje.

Kujawiński podkreśla też, że ponad 4 tys. ludzi, którzy mają wziąć udział 15 marca w 16. Recordowej Dziesiątce, jeśli w ogóle się spotka w jednym miejscu, to jedynie na moment. - Zaplanowaliśmy start falowy. Będą trzy fale po 1,5 tys. zawodników każda - uspokaja Kujawiński.

16. Recordowa Dziesiątka z ulepszoną trasą

Bieg na dystansie 10 km wystartuje więc 15 marca z ul. Baraniaka. Zawodnicy pobiegną w dół do ul. Jana Pawła II, by tą pomknąć do ronda Rataje. Dalej ul. Kórnicką, przez most św. Rocha, zawodnicy pobiegną do ul. Kazimierza Wielkiego. Z niej skręcą w Garbary, dalej ul. Dowbora Muśnickiego, by wrócić na most św. Rocha. Druga część trasy prowadzi przez rondo Śródka do skrzyżowania ulic Jana Pawła II i abp. Baraniaka. Tu - wzdłuż toru regatowego Malta - biegniemy prosto do mety.

