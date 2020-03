Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Grafika poznańskiego artysty nawiązuje do epidemii wirusa SARS-CoV-2.

W środę Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że w Polsce wystąpił pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. To pacjent z Cybinki (lubuskie), który od poniedziałku przebywa w szpitalu w Zielonej Górze. Bawił się na karnawale w Heinsbergu w Westfalii w zachodnich Niemczech. I tam z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością zakaził się wirusem z Wuhan.

Poznański artysta opatrzył swoją grafikę hasztagami: #coronavirus #covid19 #jużjest #plaga #karazagrzechy #karazaLGBT #karazaaborcję #matkaboskakolejowa #pendolino #abileciknaMatkęBoskąjest #modlitwaczynauka #domowesposoby #dopiecanatrzyzdrowaśki #wodaświęcona #egzorcyzmy #poprostuPolska #skaranieboskie.

To z kolei wyraźne nawiązanie do sprawy z Wrocławia. W kościele pw. św. Michała Archanioła ksiądz nie odczytał na mszy zaleceń Episkopatu ws. koronawirusa. - Koronawirus to kara za homoseksualizm. Najlepszą obroną przed nim jest modlitwa - stwierdził.

Szymon Szymankiewicz o geście Joanny Lichockiej

Szymon Szymankiewicz jest m.in. autorem kontrowersyjnej grafiki z ostrzem noża, którą udostępnił na swoim profilu na Facebooku w dzień zamordowania prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Rękojeść noża sprofilowana była tak, że białe tło tworzył profil prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Głośno było też o plakacie, który zaprezentował tuż przed październikowymi wyborami parlamentarnymi.

Niedawno Szymankiewicz opublikował też grafikę, która nawiązuje do słynnego już gestu posłanki PiS i byłej dziennikarki prawicowych mediów Joanny Lichockiej.

Na swoim profilu na Facebooku tak podsumował epidemię koronawirusa i wydarzenia z wrocławskiej parafii:

Grafika Szymona Szymankiewicza Archiwum prywatne

"I znów obrażone uczucia", "Matka Boska Wuhanowska", "Doskonałe", "Ale że co? Nie obroniła nas?" - komentują internauci.

