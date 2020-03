Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

W poniedziałek miejski szpital przy Szwajcarskiej w Poznaniu potwierdził, że na oddział zakaźny trafiła do niego pacjentka w średnim wieku, u której potwierdzono zakażenia koronawirusem.

Stan chorej jest poważny.

Koronawirus: kto miał kontakt z zakażoną?

Wszystko wskazuje, że pacjentka miała kontakt z zakażoną, która wróciła z Włoch. Zanim trafiła do szpitala na Szwajcarską, przeszła leczenie w szpitalu w Puszczykowie.

Wieczorem w poniedziałek na konferencji u wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka odniósł się do tego Andrzej Trybusz, szef wielkopolskiego sanepidu: - Dziś najważniejsze jest dotarcie do osób, które miały kontakt z zakażonymi. Objęcie ich nadzorem lub domową kwarantanną. Personel ze szpitala w Puszczykowie, który początkowo zajmował się chorą, znajduje się pod medyczną obserwacją. W sumie chodzi o 18 pracowników i chorych ze szpitala. Kwarantannę domową przechodzą też bliscy pacjentki i jej współpracownicy - to kolejne 17 osób.

W sumie pod nadzorem epidemiologicznym w miniony weekend w Wielkopolsce pozostawało ok. 398 osób. 13 kolejnych pacjentów znajduje się pod obserwacją w szpitalach (w tym trzech przy ul. Szwajcarskiej).

Do tej pory w Wielkopolsce przebadano 50 osób.

Miasto zbroi się na walkę z koronawirusem

W Poznaniu działa od kilku dni zespół ds. monitorowania zagrożeń z koronawirusem. W jego skład wchodzą urzędnicy, dyrektorzy miejskich szpitali (Raszei i Strusia), dyrektor powiatowego sanepidu.

Wiceprezydent Mariusz Wiśniewski na miejskiej konferencji w poniedziałek wyjaśniał: - Celem zespołu jest zbieranie informacji o potencjalnych zagrożeniach, adekwatne reagowanie na wypadek pojawienia się zakażeń, łagodzenie ich skutków, a także analizowanie i wprowadzanie prawnych rozwiązań.

A Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta ds. zdrowia, apelował: - Najgorsza jest panika. Już dziś masa ludzi okupuje szpitalne oddziały ratunkowe, izby przyjęć, przychodnie, bo podejrzewa u siebie zakażenie koronawirusem - mówił.

Jeśli zaobserwujemy u siebie lub bliskich niepokojące objawy - gorączkę, kaszel, duszności - zostańmy w domu. Trzeba wtedy skontaktować się telefonicznie z infolinią NFZ (tel. 800 190 590 czynny całą dobę), powiatowym sanepidem (61 646 78 51 w Poznaniu) lub lekarzem rodzinnym. Ważne, żeby dzwonić, kiedy mamy objawy kliniczne, wróciliśmy z zagranicy, albo mieliśmy lub mogliśmy mieć kontakty z podejrzanym o zakażenie. Nie dzwońmy z objawami każdej infekcji. Ta infolinia ma służyć przede wszystkim chorym z grupy ryzyka. Jeśli wróciliśmy z zagranicy, a nic nam nie dolega, obserwujmy, czy w ciągu 14 dni nie pojawi się u nas infekcja.

Koronawirus w pigułce. Co się dzieje w Wielkopolsce?

Szpitale w regionie wstrzymują zabiegi i planowe operacje. Zrobił to już dziecięcy Szpital im. Karola Jonschera, przy ul. Szpitalnej i placówka im. Strusia, przy ul. Szwajcarskiej.

Urząd Miasta w Poznaniu do odwołania wprowadził zakaz odwiedzin w domach pomocy społecznej, i w zakładach opiekuńczo-leczniczych. W sumie, w stanie gotowości w Wielkopolsce jest obecnie dziewięć szpitali i kilkadziesiąt znajdujących się w nich oddziałów.

Do przewozu chorych wyznaczono specjalistyczne karetki: w Chodzieży, Turku, Kępnie, Poznaniu, Śremie i w Koninie. W tym tygodniu pół miliona na doposażenie szpitali miejskich przeznaczy rada miasta. Pieniądze szpitalom przekaże też rząd. Wojewoda Mikołajczyk: - W pierwszej transzy do wielkopolskich lecznic trafi 8,3 mln zł. Chodzi o zamówienia, jakie złożyły lecznice na medyczny sprzęt, maski, kombinezony ochronne - tłumaczy.

Mariusz Stawiński, zastępca dyrektora szpitala miejskiego im. Józefa Strusia zapewnia: - Mamy jeden z najlepiej wyposażonych oddziałów zakaźnych w Polsce. Liczy 32 łóżka, znajdują się w nich boksy melcerowskie przeznaczone dla chorób najbardziej zakaźnych. Są zlokalizowane w osobnym miejscu, z osobną śluzą oraz dyżurką lekarską i pielęgniarską. Bliscy chorego mogą się z nim porozumieć za pomocą wideotelefonu.

Ale do walki z epidemią koronawirusa w szpitalu przy Szwajcarskiej przygotowywany jest również oddział chorób wewnętrznych, który w przypadku rosnącej liczby chorych stanie się oddziałem obserwacyjno-zakaźnym.

- Mamy na razie wystarczająco dużo sprzętu, kombinezonów, masek. Mimo to złożyliśmy zamówienie do Agencji Rezerw Materiałowych o kolejną dostawę. Miasto ma nam z kolei kupić hermetyczne respiratory, bo nie wszystkie nadają się do leczenia zakażeń. Na razie mamy dwa stanowiska do intensywnej terapii. Chcemy stworzyć ich ok. 20 - mówi Mariusz Stawiński.

