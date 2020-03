Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

“Moja córka wraca ze szkoły i mówi: przez tego koronawirusa mamy w końcu mydło i papier w toaletach. Cały czas!” - pisze na swoim facebookowym profilu jedna z mam. “Dzieci w przedszkolu myją ręce wpatrzone w instrukcję” - odpisuje jej inna. Sprawdziliśmy. W poznańskich szkołach i przedszkolach mydła, ręczników i papieru toaletowego na razie jest pod dostatkiem.

- Właśnie jesteśmy w trakcie wymiany elektrycznych suszarek na podajniki do papierowych ręczników - mówi nam jedna z dyrektorek poznańskiej podstawówki.

- Po raz pierwszy widzę, że uczniowie na potęgę myją ręce po skorzystaniu w toalety. Ludzie myją nawet między palcami - mówi ósmoklasista.

- W szkole mojej córki przez cały czas był problem z papierem toaletowym. Jego brak w toaletach dyrekcja tłumaczyła nieodpowiedzialnym zużywaniem przez dzieci i proponowała pobieranie papieru przez każde dziecko u nauczyciela. To poniżająca praktyka. Wielu rodziców dawało swoim dzieciom papier albo chusteczki higieniczne do plecaka. Cieszę się, że to się skończy - mówi Marta, mama dziesięcioletniej Justynki.

Inspekcje w toaletach

W niektórych szkołach są nawet dozowniki z płynem dezynfekującym. - Mamy trochę w zapasie, ale to szybko schodzi i już nie jesteśmy w stanie dokupić, bo płynu brakuje w hurtowniach. Nie wiem, na jak długo płynu nam wystarczy. Natomiast mydła, papieru toaletowego oraz ręczników papierowych na razie nam nie brakuje - mówi Marek Korbanek ze Szkoły Podstawowej nr 12 na os. Zwycięstwa.

Wszystkie poznańskie szkoły dostały informację z urzędu miasta, by w przypadku braku pieniędzy na środki higieny zgłaszały zapotrzebowanie do wydziału oświaty. Tak zrobili m.in. dyrektor Korbanek, a także Agnieszka Nowak, dyrektorka Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Solnej w Poznaniu. - Choć pieniądze jeszcze mamy, bo to dopiero początek roku - zastrzega. - Natomiast na bieżąco sprawdzamy, czy mydło, papier i ręczniki są w toaletach. Pierwsza inspekcja jest przed rozpoczęciem zajęć, potem około południa i ostatnia po lekcjach. Personel sprzątający regularnie dezynfekuje też klamki w drzwiach i poręcze przy schodach. Robimy, co w naszej mocy, by być przygotowanym - mówi dyrektorka.

W szkołach odbywają się apele, na których dyrekcja informuje m.in. o konieczności mycia rąk oraz niemarnowania mydła i papieru. Na ścianach wiszą instrukcje, jak prawidłowo myć ręce. Za pośrednictwem dzienników elektronicznych dyrektorzy proszą rodziców o nieposyłanie do szkoły chorych dzieci i informowanie o ewentualnych zagranicznych podróżach, szczególnie w rejony już objęte epidemią koronawirusa. Wielkopolskie Kuratorium Oświaty na stronie internetowej publikuje rekomendacje m.in. ministra edukacji, zdrowia i sanepidu dotyczące środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa. - Wśród zaleceń jest m.in. apel do nauczycieli, by zrezygnowali z wyjazdów za granicę - dodaje Karolina Adamska, rzeczniczka prasowa kuratora.

Wycieczki zagraniczne lepiej odwołać

W Poznaniu natomiast został powołany specjalny zespół do spraw zagrożeń w związku z koronawirusem. W jego skład wchodzi m.in. przedstawiciele wydziału oświaty.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej Mariusz Wiśniewski, odpowiedzialny za oświatę zastępca prezydenta Poznania, mówił, że urząd miasta jest w stałym kontakcie z dyrektorami i - choć nie ma do tego uprawnień - odradza wycieczki zagraniczne, które organizowane są w szkołach. Na odwołanie wyjazdu do Londynu zdecydowała się m.in. Agnieszka Nowak. - Pod koniec marca 55 uczniów miało jechać na wycieczkę językową do Londynu. Nie podejmiemy takiego ryzyka – potwierdza dyrektorka.

- Mamy informację o uczniach, którzy wrócili z wycieczek zagranicznych. O tych przypadkach poinformowane są też służby sanitarne - mówi Wiesław Banaś, wicedyrektor wydziału oświaty urzędu miasta. - Dyrektorzy znają procedury w przypadku wykrycia wirusa u któregoś z uczniów. Jeśli dojdzie do sytuacji zagrożenia, będziemy reagować. Natomiast do tego momentu zdecydowanie odradzamy panikę, co nie zmienia faktu, że uczniowie, rodzice, nauczyciele i dyrektorzy powinni być szczególnie wyczuleni.

