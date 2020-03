Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Sytuacja związana z koronawirusem w północnych Włoszech sprawiła, że np. LOT zawiesił wszystkie rejsy do Włoch. Zamknięcie północnego regionu Lombardii i 14 ościennych prowincji sprawiło, że na podobny krok zdecydowali się również inni przewoźnicy. Wizz Air zamknął wszystkie połączenia na lotnisko Mediolan-Malpensa, Bergamo i Wenecja-Treviso. Tym samym z Polski odwołano loty z Katowic, Gdańska i Warszawy.

Z Poznania jeszcze latają

Latający z Poznania Ryanair na razie tylko zmodyfikował rozkład, odwołując ponad 50 lotów z Polski do Włoch, m.in. z Krakowa, Gdańska i Modlina.

Jeszcze przed godziną 15 rzecznik Ławicy Błażej Patryn mówił nam: - Stan na dziś popołudnie jest taki, że loty odbywają się zgodnie z planem.

Ale Ryanair, który lata z Poznania na lotnisko Mediolan-Malpensa dwa razy w tygodniu, we wtorki i soboty ograniczył loty. - Od 12 marca od godziny 24 do środy 8 kwietnia do godziny 24 operacje będą odbywały się jedynie w piątki, soboty, niedziele oraz poniedziałki - informuje Ryanair. To oznacza, że wtorkowy lot będzie zawieszony, ale dopiero od przyszłego tygodnia.

Od kilkunastu dni loty cieszą się słabą popularnością. W ub. tygodniu na pokładzie było ok. 20 osób.

Pasażerowie przylatujący do Poznania z północnych Włoch zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego poddawani są kontroli temperatury ciała oraz wypełniają na pokładzie samolotu karty lokalizacyjne, które otrzymują wraz z ulotkami informacyjnymi GIS o postępowaniu wobec zagrożenia zakażeniem. Temperatura mierzona jest przez ratowników medycznych Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej (LSRG) za pomocą bezdotykowych pirometrów na pokładzie samolotu bądź po opuszczaniu przez podróżnych pokładu.

