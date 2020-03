Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

– Zdecydowaliśmy się na rekomendację zamknięcia poznańskich szkół i przedszkoli. To działanie profilaktyczne – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Z badań wynika, że dzieci nie przechodzą choroby ciężko, ale mogą być nosicielami.

Od środy przez dwa tygodnie zamknięte miałyby być poznańskie szkoły, przedszkola, baseny i instytucje miejskie. Ostateczną decyzję mają podjąć dyrektorzy poszczególnych placówek.

– Jestem zaskoczona tą informacją. Czekam na wytyczne z urzędu miasta – mówi dyrektorka jednej z poznańskich podstawówek. Zapytana o to, czy szkoła musi zapewnić opiekę nad uczniami, odpowiada, że sytuacja jest zupełnie inna od na przykład ubiegłorocznego strajku nauczycieli. – To jest epidemia. Myślę, że szkoła będzie musiała być zamknięta. Jako dyrektor nie mogę ryzykować zdrowia i życia pracowników szkoły.

Rodzice zaniepokojeni

Rodzice martwią się, co zrobią z dziećmi, które wymagają opieki oraz co ze starszymi, które niedługo mają egzaminy.

- Córka jest w ósmej klasie. Jest w trakcie uczenia się do testu na koniec szkoły. Mają teraz same sprawdziany i kartkówki - mówi Justyna, mama piętnastoletniej Zosi. Pod koniec kwietnia ona i jej rówieśnicy piszą egzamin ósmoklasisty. - Zastanawiam się też, czy zaplanowane już dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych się odbędą.

- Mam dwójkę dzieci: pięcioletniego syna i dwuletnią córkę. Chodzą do przedszkola i żłobka. W tej chwili córeczka jest chora i żona jest z nią w domu. Kiedy będzie musiała wrócić do pracy poprosimy babcię o pomoc - mówi Dawid. - Na pierwszy rzut wydaje mi się to zbyt pochopną decyzją, ale z drugiej strony, gdyby doszło do tragicznej sytuacji w kraju wówczas każde środki ostrożności będą ważne i jeśli szkoły nie byłyby zamknięte, mogłyby się pojawić głosy, że trzeba było zamknąć - komentuje zalecenia władz Poznania.

Koronawirus. Zamknięte instytucje kultury, zoo i baseny

– Wystosujemy komunikat do dyrektorów wszystkich szkół i przedszkoli w Poznaniu, by od jutra [środy – red.] zamknęli placówki na dwa tygodnie – oświadczył na początku sesji rady miasta wiceprezydent Jędrzej Solarski.

Zamknięte będą też miejskie instytucje kultury, baseny, zoo, a imprezy organizowane przez miasto zostaną przełożone. – Nie chcemy siać paniki, ale przykład włoski pokazuje, że profilaktyka jest najskuteczniejsza i najtańsza. We Włoszech dzieci przechodziły wirusa bezobjawowo, ale przenosiły go na starszych, a śmiertelność wśród starszych jest najwyższa. Trochę dmuchamy na zimne, ale przykład włoski pokazuje, jak kończy się lekceważenie koronawirusa. Proszę seniorów, by w miarę możliwości zostawali w domu, spróbujemy uruchomić pomoc sąsiedzką. O naszej decyzji poinformowaliśmy wojewodę – dodał wiceprezydent Jędrzej Solarski.

W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola należy się rodzicom zasiłek opiekuńczy. Zgodnie z rekomendacją MEN osoby, które wróciły z terenów występowania wirusa i mają objawy grypopodobne, powinny „bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną oraz zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego w szpitalu”.

Koronawirus. Pierwszy przypadek w Poznaniu

W poniedziałek 9 marca potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Poznaniu. Pacjentka – kobieta w wieku ponad 50 lat – z objawami niewydolności oddechowej trafiła do miejskiego szpitala im. Strusia przy Szwajcarskiej w niedzielę. Pierwsze wyniki testów wykluczyły grypę, kolejne wskazały, że może chodzić o wirusa z Wuhanu. Jej stan jest poważny.

