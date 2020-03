Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

We wtorek rano władze Poznania podjęły decyzję, by rekomendować wszystkim publicznym żłobkom, przedszkolom i szkołom zamknięcie placówek na dwa tygodnie. Decyzja taka zapadła rano we wtorek na sesji rady miasta i w ciągu dnia urząd ma wysłać odpowiedni komunikat do wszystkich dyrektorów. To od nich ostatecznie ma zależeć decyzja, czy szkoła, przedszkole lub żłobek zostaną zamknięte. Rekomendacja jest adresowana do zarządzających wszystkimi miejskimi instytucjami.