Po-Dzielnia przy ul. Głogowskiej to miejsce, do którego można przynieść nieużywane rzeczy – ubrania, buty, książki, artykuły do domu. Albo wziąć sobie coś za darmo. Każdego tygodnia w Po-Dzielni odbywają się też spotkania dotyczące racjonalnego kupowania, ochrony przyrody, zmian klimatu.

– W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz decyzją władz miasta o zamknięciu placówek oświatowych i obiektów miejskich zamykamy Po-Dzielnię na najbliższe dwa tygodnie od środy – napisali we wtorek na Facebooku twórcy Po-Dzielni. – Zostają też odwołane planowane na ten czas wydarzenia. Działanie ma charakter profilaktyczny. Przez Po-Dzielnię przewija się kilkaset osób dziennie. Nie chcemy narażać też zdrowia naszych wolontariuszek i wolontariuszy – tłumaczą.