Od środy, 11 marca wielu rodziców małych dzieci może mieć problem z opieką nad dziećmi. Zgodnie z zaleceniem wydanym przez władze Poznania szkoły, przedszkola i żłobki mają być zamknięte.

Co mają zrobić rodzice, którzy nie są w stanie zapewnić opieki nad dzieckiem?

- Specjalną ustawą rząd wprowadził kilka zmian, które umożliwiają rodzicom sprawowanie opieki nad dziećmi w przypadku, gdy placówka opiekuńcza będzie nieczynna, ale dotyczy to tylko tych młodszych, do 8. roku życia. Ich rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni - wyjaśnia ekspert podatkowy Przemysław Hinc, który doradza firmom.

Hinc dodaje, że jest to dodatkowy "okres zasiłkowy" oprócz „normalnego”, który w przypadku dziecka wynosi do 60 dni. Zasiłek będzie wypłacony na podstawie wniosku o zasiłek na druku Z-15A oraz „oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat” na druku ZAS-36.

- Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na zasadach określonych w Ustawie o świadczeniach pieniężnych. Jeśli pracownik będzie posiadał stosowne zaświadczenie, to pracodawca nie może odmówić wolnego. Gdy dziecko jest chore, zaświadczenie uprawniające do zasiłku wystawia lekarz. W przypadku zamknięcia przedszkola lub szkoły problem jest w tym, że z przepisu nie wynika wprost, kto ma je wystawić - dodaje.

Jak wyjaśnia dyrektor wydziału oświaty urzędu miasta Przemysław Foligowski, po takie zaświadczenie rodzice powinni się zgłosić do dyrekcji zamkniętej szkoły lub przedszkola.

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku, od której odlicza się składki na ubezpieczenie społeczne. Co do zasady jest to pensja, jeśli jest wypłacana w stałej wysokości. Oblicza się ten zasiłek za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem, także za dni wolne od pracy. Podstawą wymiaru zasiłku pracownika jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które było wypłacane w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Ale nie wszystkie składniki wynagrodzenia wlicza się do takiej podstawy, co oznacza, że wiele osób w praktyce może otrzymać niższe wynagrodzenie niż normalnie - zastrzega Przemysław Hinc.

Na polecenie pracodawcy pracownik może też pracować w domu (i jednocześnie opiekować się dzieckiem), nie biorąc dnia wolnego.

– W praktyce pracownik może poprosić pracodawcę o możliwość pracy zdalnej, gdy będzie musiał zapewnić dziecku opiekę. I zapewne jeśli tylko będą takie możliwości, to pracodawcy będą godzili się na pracę zdalną. Ale pamiętajmy, praca zdalna może być zlecona tylko przez pracodawcę i żadne przepisy nie wymuszają na nim obowiązku wyrażenia zgody na to, by pracownik pracował z domu. Bo pamiętajmy, że w takim przypadku, dzieląc swoją uwagę na pracę i dziecko, pracownik będzie pracował w mniej sprzyjających pracy warunkach, niż gdyby pracował na miejscu w firmie, co może już nie odpowiadać pracodawcy - mówi Hinc. I dodaje: - Czasem to wręcz może nie być możliwe, jak na przykład przy produkcji lub niektórych usługach. A może też spowodować powstanie kolejnych kosztów, jak choćby zakup licencji na pracę zdalną albo urządzeń umożliwiających pracę z domu. I te koszty pokryć musi pracodawca, bo przynajmniej na razie przepisy nie przewidują żadnych rekompensat dla przedsiębiorców.

W przypadku konieczności opieki nad dzieckiem starszym (do 14 lat) rodzice mogą też wziąć opiekę, ale dotyczy to już tylko dziecka chorego, a taki dokument dający prawo do ubiegania się o świadczenie opiekuńcze wystawia lekarz, jeśli oczywiście uzna, że dziecko wymaga opieki ze względu na stan zdrowia.

Pracownik może też skorzystać z urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego, ale w pierwszym przypadku zmniejszy mu się pula dni przeznaczonych na wypoczynek, a w drugim nie otrzyma za ten okres wynagrodzenia.