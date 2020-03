Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.



- Jutro będę miał spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim - mówił we wtorek po południu prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Chodzi oczywiście o koronawirusa, którym w Polsce zakażonych jest już ponad 20 osób, w tym jedna w Poznaniu. To kobieta, która ma ponad 50 lat. Leży na oddziale zakaźnym miejskiego szpitala przy Szwajcarskiej. Jej stan lekarze określają jako poważny.

Władze Poznania zalecają zamknięcie szkół i przedszkoli

Przypomnijmy, że we wtorek rano władze Poznania zaleciły dyrektorom miejskich szkół, przedszkoli, żłobków instytucji kultury zawieszenie zajęć przez najbliższe dwa tygodnie, począwszy od środy 11 marca. Część placówek oświatowych poinformowała już rodziców o tym, że przez 14 dni będą zamknięte.

- Padają pytania z różnych stron, w tym przedsiębiorców, czy nasze działania nie są zbyt daleko idące. Powiem, że staramy się wyciągać wnioski z działań włoskich, które były częściowo spóźnione, a teraz mamy tam dramatyczne skutki - podkreślał we wtorek w rozmowie z dziennikarzami prezydent Jaśkowiak.

Koronawirus. Profilaktyka na dziś najtańszym sposobem walki

- Na dzisiaj najtańszym sposobem walki z wirusem, by ochronić seniorów, jest profilaktyka. Problem z zakażeniami jest taki, że część osób, w tym dzieci, przechodzi to bezobjawowo. Chcę podejmować takie działania, które uważam za wskazane - podkreślał prezydent Poznania.

Jaśkowiak dodał, że nie zawaha się stosować rozwiązań, które mogłyby także odbić się na gospodarce miasta: - Mam informacje od spółek, choćby Targów Poznańskich, jaki to wszystko ma wpływ na różne branże. Ale zdrowie i życie są najważniejsze. Będziemy mieszkańców na bieżąco informować o tym, co będziemy wprowadzali w uzgodnieniu z rządem, z wojewodą. To nie jest z naszej strony panika.

