"Z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa, od środy 11 marca do wtorku 24 marca włącznie, UAM zawiesza wszystkie zajęcia na uczelni" - taki komunikat wysłała do redakcji we wtorek po południu Małgorzata Rybczyńska, rzeczniczka rektora UAM.

Koronawirus w Poznaniu. Rektor UAM: To bardzo poważna decyzja

Jeszcze we wtorek wczesnym popołudniem nie było wiadomo, czy poznańskie uczelnie zdecydują się na taki krok. Zawieszenie zajęć na UAM jest reakcją na poranny apel władz Poznania, które zaleciły dyrektorom poznańskich żłobków, przedszkoli, szkół i wszystkich miejskich instytucji zawieszenie zajęć i pracy.