– Wspólnie z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem podjęliśmy decyzję o zamknięciu placówek oświatowych. Ale na tym etapie przepisy są takie, że to suwerenna decyzja dyrektorów. Jednak mamy nadzieję, że wszystkie podległe nam placówki oświatowe zostaną zamknięte – mówił we wtorek przed południem Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.

Chwilę wcześniej podczas sesji rady miasta poinformował, że władze miasta rekomendują dyrektorom poznańskich żłobków, przedszkoli, szkół oraz wszystkich miejskich placówek zawieszenie zajęć na dwa tygodnie. Miasto nie może zamknąć ich odgórnie, dlatego decyzja o zawieszeniu zajęć należała do dyrektorów każdej z placówek.

Poznańskie szkoły zareagowały błyskawicznie. Większość dyrektorów o rekomendacji dowiedziała się z mediów i czekała na oficjalne pismo z magistratu. – Jestem zaskoczona tą informacją. Czekam na wytyczne z urzędu miasta – mówiła „Wyborczej” Agnieszka Nowak, dyrektorka Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Solnej.

Zapytana o to, czy szkoła musi zapewnić opiekę nad uczniami, mówiła, że sytuacja jest zupełnie inna od na przykład ubiegłorocznego strajku nauczycieli: – To jest epidemia. Myślę, że szkoła będzie musiała być zamknięta. Jako dyrektor nie mogę ryzykować zdrowia i życia pracowników szkoły.

Po południu szkoła wysłała komunikat do rodziców, że od środy zajęcia będą zawieszone. Podobnie zareagowały inne poznańskie placówki. Do godziny 17.30 wydział oświaty przyjął 205 zwrotnych wniosków ze szkół i przedszkoli o zawieszenie zajęć. – Na 250 placówek tyle odpowiedziało, ale szacujemy, że tych odpowiedzi jest więcej, tylko zostały wysłane na inny adres. To będzie możliwe do zweryfikowania dopiero w środę rano – powiedział nam Przemysław Foligowski, dyrektor wydziału oświaty urzędu miasta.

Szkoły informację o zamknięciu przekazują rodzicom za pomocą m.in. dzienników elektronicznych. Żłobki i przedszkola we własnym zakresie.

Lekcje i zajęcia nie odbędą się też w prywatnych szkołach, przedszkolach i żłobkach.

Na odwołanie zajęć nie zdecydowali się natomiast samorządowcy z gmin powiatu poznańskiego.

Koronawirus w Poznaniu. UAM i UEP zawieszają zajęcia

Również od środy zawieszone zostają zajęcia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – To bardzo trudna decyzja, ale musimy ją podjąć w trosce o bezpieczeństwo pracowników i studentów. Liczę, że zostanie przyjęta ze zrozumieniem i spokojem, który w tej chwili jest najważniejszy, aby sprostać dynamicznie zmieniającej się sytuacji – mówi rektor prof. Andrzej Lesicki.

Zawieszenie zajęć dotyczy też oddziałów zamiejscowych w Kaliszu, Gnieźnie, Pile i Słubicach.

We wtorek wieczorem o zawieszeniu zajęć przez najbliższe dwa tygodnie poinformował Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Zajęcia prawdopodobnie na dniach zawieszą Politechnika Poznańska oraz Uniwersytet Artystyczny. Ten ostatni już zawiesił wykłady dla więcej niż 20 studentów. Nad zawieszeniem zajęć zastanawiają się władze Uniwersytetu Medycznego oraz Przyrodniczego.

Do poznańskich placówek oświatowych uczęszcza około 80 tys. dzieci i młodzieży, a na uczelniach studiuje około 110 tys. osób.

