- Mogę potwierdzić, że w tej restauracji pracował członek rodziny pacjentki, która w ciężkim stanie przebywa na oddziale zakaźnym - powiedział "Wyborczej" Witold Draber, szef poznańskiego sanepidu.

Pacjentka z objawami niewydolności oddechowej trafiła do poznańskiego szpitala w niedzielę. Jest nauczycielką. Pracuje w jednej z poznańskich poradni psychologiczno-pedagogicznych. Koronawirusem zakaziła się prawdopodobnie od znajomej lekarki, która była we Włoszech.

Stan hospitalizowanej pacjentki jest ciężki. Lekarze wprowadzili ją w śpiączkę farmakologiczną. Leży pod respiratorem.

Kobieta ma męża i trójkę dzieci. Jej syn, który pracował w McDonaldzie przy ul. Hetmańskiej, czuje się dobrze. Nie miał objawów infekcji: nie kaszlał, nie kichał, nie gorączkował. Jest w domu na kwarantannie. Pobrano od niego - podobnie jak od innych członków rodziny - materiał do badań na obecność koronawirusa. Wyniki nie są jeszcze znane.

Szef sanepidu Witold Draber powiedział nam jednak, że inspekcja sanitarna nie rekomendowała zamknięcia restauracji, bo nie widziała ku temu podstaw. Zdaniem inspektorów jest mało prawdopodobne, by mężczyzna był zakażony, a co za tym - by mógł zakażać innych. Restaurację, jak powiedział nam Draber, zamknął sam McDonalds.

Koronawirus. Mąż zakażonej rozdawał komunię podczas mszy świętych

Domową kwarantanną objęty jest również mąż zakażonej koronawirusem kobiety. Razem z żoną mieszka w Czapurach pod Poznaniem. Jest szafarzem w miejscowym kościele - w niedzielę rozdawał wiernym komunię świętą.

- Nie miał pojęcia, że jest w grupie ryzyka, bo komunikat o zakażeniu senepid podał dopiero w poniedziałek. Był przekonany do końca, że jego żona cierpi na zapalenie płuc - mówił nam we wtorek proboszcz parafii pw. św. Augustyna w Czapurach ks. Rafał Nowak.

- Rozmawiałem z nim dziś, fizycznie czuje się dobrze. Przechodzi kwarantannę, stosuje się do zaleceń epidemiologów - dodał proboszcz.

REKLAMA

Szef sanepidu powiedział nam, że mężczyzna nie ma objawów infekcji. Czy jest nosicielem koronawirusa, mają wykazać badania.

We wtorek zamknięta została również poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w której pracowała zakażona koronawirusem. Oficjalnie - również z przyczyn technicznych. Wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski powiedział dziennikarzom, że hospitalizowana kobieta jest dyrektorką tej placówki.