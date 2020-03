Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Od dzisiaj zamkniętych jest ponad 200 szkół i przedszkoli. Takie decyzje podjęli dyrektorzy po rekomendacjach władz Poznania.

- To jest działanie profilaktyczne. Chcemy ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. To są decydujące dwa tygodnie - tłumaczył Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. Władze miasta były chwalone także przez opozycję. - Myślę, że to jest dobra decyzja. Sama jestem nauczycielką i zdaję sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia - mówiła radna Ewa Jemielity (PiS).