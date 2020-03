Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Od przyszłego poniedziałku w całej Polsce zamknięte będą uczelnie, szkoły, przedszkola, żłobki i wszystkie instytucje oraz kina i teatry.

To działania profilaktyczne, które rząd podjął w związku z rozprzestrzeniającą się na świecie epidemią koronawirusa. Decyzję ogłosił premier Mateusz Morawiecki na konferencji w środę przed południem.

- Dajemy czas placówkom oświatowym, by przygotowały się do zawieszenia zajęć, a rodzice dzieci do zorganizowania opieki. Dlatego w czwartek i piątek placówki będą otwarte, ale nie będą odbywać się tam żadne zajęcia dydaktyczne - wyjaśniał na konferencji Dariusz Piontkowski, minister edukacji.