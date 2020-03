O koronawirusie bez sensacji i paniki. Zapisz się na codzienny newsletter: Koronawirus w skrócie

Kandydat na prezydenta Szymon Hołownia w środę jest w Wielkopolsce. Spotkał się z wójtem Tarnowa Podgórnego, rozmawiał z nim o roli i wzmacnianiu samorządu.

Szymon Hołownia mówi, że trzeba było zamknąć szkoły

Ale konferencję prasową w siedzibie poznańskiej fundacji Barka poświęcił epidemii koronawirusa. Przypomnijmy - do tej pory w Polsce potwierdzono 25 przypadków zakażenia koronawirusem. Poznań jeszcze we wtorek wydał zalecenie dyrektorom szkół i przedszkoli, by zamykali swoje placówki. Wszyscy się do tego dostosowali. W środę rząd podjął decyzję o zamknięciu szkół na dwa tygodnie.