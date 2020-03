Placówki oświatowe będą działać jeszcze w środę, czwartek i piątek - między innymi po to, żeby rodzice mogli zorganizować opiekę dla dzieci. W Poznaniu decyzja o zamknięciu żłobków, przedszkoli i szkół zapadła już we wtorek.

Co z kinami? Od kiedy wstrzymane będą seanse? Co z już zakupionymi biletami? Sieć kin Helios zamieściła na swojej stronie internetowej komunikat: "Drodzy Widzowie, zgodnie z decyzją Rządu RP o czasowym zawieszeniu działalności instytucji kultury, kina sieci Helios będą nieczynne od czwartku, 12 marca. Zwrotów biletów można dokonywać w kasach naszych kin w dniu dzisiejszym, a o możliwości dokonywania zwrotów w kolejnych dniach poinformujemy już wkrótce. Okoliczności są szczególne i mamy nadzieję, że przyjmą je Państwo ze zrozumieniem".

Multikino na swojej stronie internetowej żadnego komunikatu nie zamieściło. Zadzwoniliśmy na infolinię - obsługująca ją pani Julia poinformowała, że "na chwilę obecną kino działa normalnie", dodała, że nie ma żadnych informacji o tym, żeby sieć planowała zamknięcie swoich placówek.

- Od kierownictwa dostaliśmy informację, że takie właśnie komunikaty mamy przekazywać - usłyszeliśmy. Pani Julia poradziła, by śledzić stronę internetową Multikina.

Koronawirus. Poznańskie placówki już pozamykane

"Szanowni Widzowie, Szanowne Widzki! W związku z decyzją władz Miasta Poznania z dnia 10 marca 2020 r., w trosce o zdrowie naszej publiczności Kino Muza będzie zamknięte od 11-24 marca 2020 r." - poinformowała we wtorek instytucja.Od środy do końca marca odwołane zostały wszystkie wydarzenia Estrady Poznańskiej – miejskiej instytucji, której podlega kino Muza. Nieczynny do 24 marca będzie też Dom Tramwajarza.