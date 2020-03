Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

W środę odbyło się spotkanie prezydentów największych polskich miast ws. przeciwdziałania koronawirusowi z Wuhan. Po spotkaniu prezydenci zorganizowali konferencję prasową.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak w ostrych słowach powiedział, w jakiej sytuacji znajduje się poznański szpital im. Strusia, gdzie jest oddział zakaźny.

- Mamy rezerwę masek i strojów ochronnych na trzy dni. Potrzebujemy ich w trybie pilnym, bo personel medyczny odmówi dalszej pracy, jeżeli tych strojów nie będziemy mieli - mówił Jaśkowiak.

W podobnym tonie, choć nie w tak mocnych słowach, wypowiadał się w Poznaniu wicedyrektor szpitala Mariusz Stawiński: - Potrzebujemy strojów ochronnych. Pacjentów przybywa i można sobie wyobrazić, ile tych materiałów potrzebujemy - mówi Stawiński.

Łóżek może być za mało

Prezydent mówił też o pieniądzach. - Chcemy, by NFZ w trybie pilnym umożliwił przesunięcie środków w formie ryczałtu na różnego rodzaju wydziały szpitalne, które teraz przerzucamy na oddział zakaźny - mówił Jaśkowiak. To samo dotyczy finansowania karetek przewożących chorych z podejrzeniem koronawirusa. - Dziś płaci za to marszałek województwa - wskazuje Jaśkowiak.

We wtorek rada miasta przeznaczyła na oddział zakaźny dodatkowe 500 tys. zł. Aktualnie znajdują się w nim 32 łóżka.

- Ale nie ma możliwości, żeby w Poznaniu takich łóżek było kilkaset. Rektor Uniwersytetu Medycznego może jeszcze wygospodarować 20 miejsc. Do tego dochodzi 20 miejsc dla dzieci. A potrzeb może być więcej - mówił Jaśkowiak.

