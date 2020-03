1 ZDJĘCIE Rynek Jeżycki. Koalicja Odnawiamy Jeżyce domagając się wygodnego przystanku wiedeńskiego, podsuwa podest pod drzwi tramwaju, by pomóc pasażerom we wsiadaniu i wysiadaniu (LUKASZ CYNALEWSKI)

Idziesz na zakupy? Zapytaj swojego sąsiada seniora, co potrzebuje ze sklepu - z takim apelem zwraca się Rada Osiedla Jeżyce do mieszkańców. Chodzi o to, by osoby starsze niepotrzebnie nie wychodziły z domów i narażały się na zakażenie koronawirusem