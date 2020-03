Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter

Punkty Obsługi Klienta i Biura Obsługi Klienta ZTM będą funkcjonować w godzinach 10-17. Zawieszone zostanie wykonywanie zdjęć do karty PEKA w Punktach Obsługi Klienta - czytamy w komunikacie.

W związku z zamknięciem szkół od czwartku do odwołania na liniach ZTM numer 154, 160 i 188 do 24 marca nie będą wykonywane kursy szkolne. W związku z odwołaniem wszystkich imprez masowych zawieszone będą kursy na linii nr 184 do Term i zoo: trasa do 24 marca zostanie skrócona przez cały dzień do ronda Śródka.