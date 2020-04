Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter



Plebiscyt Supermiasta trwa we wszystkich redakcjach lokalnych „Gazety Wyborczej”. Zorganizowaliśmy go z okazji 30. rocznicy pierwszych w historii III RP wyborów do rad gmin. Przez ten czas nasze miasta diametralnie się zmieniły – nie tylko jeśli chodzi o infrastrukturę, ale też sposób funkcjonowania, zaangażowanie obywatelskie.

Przez pierwszy tydzień trwania naszej akcji prosiliśmy czytelników o zgłaszanie inwestycji, wydarzeń, przemian, z których są najbardziej dumni. Z tych propozycji wybraliśmy 12. Potem rozpoczęło się głosowanie, które ma przynieść odpowiedź na pytanie: Co jest największym osiągnięciem Poznania ostatniego 30-lecia?