Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Zapytaliśmy mieszkańców 31 miast, co uważają za największy sukces ostatnich 30 lat. Skąd taka akurat cezura czasowa? Chcieliśmy w ten sposób uczcić 30. rocznicę pierwszych w III RP wyborów do rad gmin. O wynikach głosowania naszych czytelników porozmawiamy z prezydentami miast podczas wtorkowej gali podsumowującej plebiscyt Supermiasta. Ale to oczywiście niejedyny temat.