W połowie marca gospodarka się zatrzymała. Sporo firm, np. z branży gastronomicznej czy turystycznej, a także kulturalnej czy artystycznej znalazło się z dnia na dzień bez dochodów. Ale ucierpiał także handel. W Poznaniu zamykane są m.in. popularne księgarnie. Nawet branża farmaceutyczna odczuwa skutki COVID-19.

Samorząd województwa wielkopolskiego bardzo szybko znalazł pieniądze, żeby uzupełnić rządową pomoc dla przedsiębiorców. Na ten cel poszły fundusze z Unii Europejskiej.

Chętnych jest wielu

Na początku maja uruchomiono dla wielkopolskich firm pożyczkę płynnościową na finansowanie bieżącej działalności. Chodziło m.in. o zwiększenie kapitału obrotowego. Wielkopolski Fundusz Rozwoju przeznaczył na ten cel ponad 70 mln zł.

O pieniądze mogły ubiegać się firmy z regionów, w których przez koronawirusa wystąpił spadek obrotów lub przychodów z prowadzonej działalności. Maksymalna wartość pożyczki to 300 tys. zł na sześć lat, przy oprocentowaniu wynoszącym nawet 0 proc., bez żadnych dodatkowych opłat ani prowizji. Wkład własny pożyczkobiorcy nie jest wymagany. Pożyczkobiorcy mogą też skorzystać z karencji w spłacie kapitału sięgającej nawet roku lub odroczenia w spłacie zarówno kapitału, jak i odsetek, do pół roku.

Pożyczka wdrażana była przez dwóch pośredników finansowych: Agencję Rozwoju Regionalnego w Koninie oraz Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu. Ta pierwsza instytucja już rozdysponowała wszystkie pieniądze. Są one jeszcze w dyspozycji WARP.

42 mln zł dla urzędu pracy

Również Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i urzędy powiatowe dystrybuują środki dla firm z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. WUP również otrzymał pieniądze na wsparcie dla firm z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Wydano 10 mln zł, a kolejna kwota – 42 mln zł trafi do firm w najbliższym czasie.

Także pożyczki i poręczenia JEREMIE 2 zostały dostosowane do nowej sytuacji. Wielkopolscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z zastosowania dodatkowej karencji w spłacie albo tzw. wakacji kredytowych.

Ponieważ oferta unijna dla przedsiębiorców była dostępna, ale rozproszona w kilku miejscach, uruchomiono specjalną stronę internetową wsparcie.wielkopolskie.pl. W jednym miejscu można teraz znaleźć wszystkie najważniejsze informacje o pożyczkach, poręczeniach i innych ofertach pomocy dla firm z woj. wielkopolskiego.

Kolejne prawie 100 mln zł trafi do przedsiębiorców

Pod koniec lipca zostanie uruchomiony kolejny konkurs grantowy na finansowanie kapitału obrotowego, a więc bieżącej działalności firm, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią koronawirusa. Kwota zarezerwowana na ten cel to ponad 90 mln zł i będzie ona pochodziła z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Właśnie trwa nabór wniosków na wybór operatora konkursu, którym zostanie prawdopodobnie Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Na wsparcie mogą liczyć wszystkie mikro- i małe przedsiębiorstwa, również samozatrudnieni, którzy działają w województwie wielkopolskim, prowadzili działalność gospodarczą pod koniec 2019 r. i nie znajdowali się wtedy w trudnej sytuacji. Teraz przesłanką dla pomocy może być nawet brak płynności finansowej oraz spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30 proc. w ciągu jednego miesiąca. Liczy się oczywiście czas od marca 2020 r.

- Pożyczka płynnościowa i grant to instrumenty dostosowane do potrzeb zgłaszanych przez lokalne firmy z Wielkopolski i stanowią uzupełnienie pomocy w ramach tarczy rządowej - mówi Krzysztof Urbaniak, prezes zarządu WARP.

Grant udzielany będzie w formie pieniężnej, która nie podlega zwrotowi. Minimalna możliwa do uzyskania kwota to 7,8 tys. zł dla przedsiębiorstwa, gdzie zatrudniona jest jedna osoba (także samozatrudniony) i deklarowane jest utrzymanie tej działalności przez jeden miesiąc. Jeśli ten czas wydłuży się do trzech miesięcy, to stawka mnożona jest razy trzy. Maksymalna możliwa do uzyskania kwota to prawie 165 tys. zł dla małych firm.

Specjalna pula dla kilku branż

Warto zwrócić uwagę, że środki przeznaczone na granty zostaną podzielone na dwie pule. W jednej znajdzie się 40 proc. środków i one są przeznaczone dla tych, których działalność została całkowicie zamknięta lub ograniczona na skutek epidemii. Chodzi np. o branżę hotelową, restauracyjną, a także artystyczną, kulturalną oraz turystyczną. Do pozostałej puli 60 proc. środków aplikować mogą wszystkie pozostałe podmioty.

- Obecnie przygotowujemy dokumentację projektu. Chcemy, żeby aplikowanie o grant było dla przedsiębiorców przejrzyste i wygodne – mówi prezes Urbaniak. I dodaje: - Zakładamy aplikowanie w formie zdalnej, dlatego przygotowujemy platformę do elektronicznego składania wniosków. Obserwując inne województwa, które uruchomiły podobne projekty, przewidujemy, że pieniądze mogą wyczerpać się w bardzo krótkim czasie. W innych regionach były to dosłownie minuty – podkreśla prezes.

Ta sytuacja jest najlepszym dowodem na to, jak bardzo potrzebne jest tego rodzaju wsparcie finansowe dla przedsiębiorców. Dlatego WARP zakłada uruchomienie platformy jeszcze pod koniec lipca. - O terminie naboru, w którym będzie można wniosek wysłać w wersji elektronicznej, poinformujemy w późniejszym terminie – podsumowuje Krzysztof Urbaniak.

Przedsiębiorcy, którzy wyślą wniosek o grant, będą musieli przekazać dokumenty potwierdzające m.in. status przedsiębiorstwa jako mikro- lub małego, ale także wykazany we wniosku spadek obrotów. Umowa z przedsiębiorcą zostanie zabezpieczona wekslem. Dopiero wtedy uruchomione zostaną środki finansowe. Pierwsi przedsiębiorcy otrzymają przelewy na konto jeszcze we wrześniu. Biorąc pod uwagę, że eksperci spodziewają się drugiej fali koronawirusa jesienią i następnego spowolnienia gospodarczego, będzie to dobre wsparcie dla wielkopolskich firm.