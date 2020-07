Chcesz dostawać e-mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Metropolitalny System Informacji Przestrzennej (MeSIP) to projekt, który planuje realizować powiat poznański w ramach dofinansowania unijnego (14 mln zł) z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020. Dzięki niemu powstanie spójna i co najważniejsze – aktualna informacja przestrzenna dla całej Metropolii Poznań. A to nie tylko stolica Wielkopolski i okalający ją powiat, ale także Śrem, Skoki, Oborniki oraz Szamotuły.

Musimy być online

System jest skierowany do każdego mieszkańca, który szuka informacji związanych z gospodarką oraz zarządzaniem przestrzenią. Chętnie zajrzy więc do niego ten, kto np. myśli o budowie domu, a zastanawia się nad lokalizacją. Skorzysta z niego także przedsiębiorca, który ma w planach nową siedzibę. Turysta będzie mógł sobie zaplanować wycieczkę. Zobaczy, jak zdobyć Górę Moraską albo Górę Dziewiczą oraz sprawdzi, gdzie są komfortowe drogi rowerowe.

Dla urzędników dostęp do zintegrowanych danych z wielu rejestrów publicznych będzie ogromnym ułatwieniem.

– Dziś jesteśmy na takim etapie rozwoju naszych samorządów, że o atrakcyjności regionu świadczy również dostęp do administracji online – tłumaczy sens projektu Jan Grabkowski, starosta poznański.

Jak to będzie wyglądało w praktyce? MeSIP dostarczy aplikacje umożliwiające powszechny, nieodpłatny dostęp do informacji przestrzennej łączącej dane gmin i powiatów Metropolii Poznań. Dostęp do nich będzie możliwy za pomocą łatwych i intuicyjnych w obsłudze portali mapowych oraz aplikacji mobilnej. Jej użytkownicy, wykorzystując swoje urządzenie wyposażone w kamerę cyfrową (np. smartfon), będą mieli możliwość nałożenia na rzeczywiste obiekty w przestrzeni konkretnych informacji o danym terenie.

MeSIP umożliwi również zdalną obsługę formularzy wniosków dla elektronicznych usług administracji publicznej (e-usług), które zostaną opracowane i uruchomione przez gminę albo powiat.

Wszystko będzie policzone

Wszystkie dane będą gromadzone bezpośrednio w bazie MeSIP lub będą dostępne poprzez usługi wymiany i przeglądania danych, podobnie jak funkcjonuje to w geoportalu krajowym. Podstawą będą dane geodezyjne pochodzące z baz Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Powiatu Poznańskiego, Miasta Poznań, a także współpracujących powiatów ościennych.

Obejmie to ewidencję gruntów i budynków, geodezyjną sieć uzbrojenia terenu, dane bazy obiektów topograficznych, a także ortofotomapę, która powstaje w wyniku przetworzenia np. zdjęć satelitarnych czy lotniczych. Ma to być zbiór otwarty. Chodzi bowiem o pozyskanie i łączenie informacji z zakresu planowania przestrzennego, komunikacji i transportu oraz zarządzania mieniem komunalnym, a także infrastruktury technicznej, ochrony środowiska i zabytków oraz działalności społecznej, w tym turystyki i promocji.

Prace potrwają dwa lata

Tworzenie systemu MeSIP będzie przebiegać etapami. Wiosną 2021 r. zostanie przeprowadzony nalot nad terenami Metropolii Poznań, którego celem będzie pozyskanie zdjęć lotniczych oraz tzw. chmury punktów, aby opracować ortofotomapy oraz trójwymiarowy model zobrazowania terenu.

Tak pozyskane dane zostaną udostępnione jeszcze w tym samym roku dla całej metropolii, by można było korzystać z prostego i łatwego w użyciu portalu mapowego. Będą one rozszerzane o kolejne nowe warstwy danych, np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, trasy turystyczne i ścieżki rowerowe, zabytki czy wreszcie połączone dane z rejestrów publicznych obu szczebli administracji: gminy i powiatu. Wdrożenie systemu ma nastąpić do końca 2022 r.

– Jednym z priorytetów samorządów jest to, aby mieszkańcy byli jak najlepiej obsłużeni. Można to osiągnąć również poprzez wprowadzanie odpowiednich rozwiązań informatycznych, które zdecydowanie ułatwią komunikację pomiędzy urzędem a obywatelem – mówi starosta Grabkowski. – Samorząd powinien nieustannie integrować mieszkańców, również poprzez technologie. Dlatego tak ogromne znaczenie mają wspólne projekty aglomeracyjne, dające możliwość korzystania w jednolity sposób z usług administracji.

Projekt ograniczy biurokrację

Dlaczego ten projekt jest tak ważny? Zarządzanie przestrzenią staje się coraz większym wyzwaniem dla administracji samorządowej. Do tej pory często domy budowano nie tam, gdzie należy. W efekcie mamy do czynienia z samowolką planistyczną. To tym ważniejsze, że teraz prawo zmienia się bardzo często. Pojawiają się np. specustawy przemysłowe czy mieszkaniowe przy równoczesnym braku regulacji planistycznych.

Dzięki wdrożeniu systemu MeSIP i powstałym dzięki niemu narzędziom integrującym dane podejmowanie decyzji stanie się prostsze, bez konieczności zbierania i poszukiwania niezbędnych informacji w urzędowych archiwach. Dostępność tych danych w jednym miejscu podniesie komfort pracy i przyspieszy wydawanie decyzji. Informatyzacja da możliwość załatwiania spraw urzędowych przez internet, co w czasach zagrożenia epidemiologicznego daje możliwość bezpieczniejszej realizacji spraw.

– Dzięki wspólnym projektom metropolitalnym dążymy do rozwinięcia w naszym regionie społeczeństwa informacyjnego, korzystającego z usług administracji publicznej, które są w pełni dostępne online – mówi starosta.

Projekt przyczyni się do budowania jeszcze bardziej zintegrowanej i nowoczesnej aglomeracji, stawiającej na innowacyjność oraz współpracę między gminami i powiatami.

– Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w zdecydowany sposób poprawia jakość życia mieszkańców w różnych sferach. Nasz projekt umożliwia wprowadzenie takich usług społecznych, które znacznie ograniczają biurokrację i jednocześnie są szybkim oraz łatwym sposobem załatwienia formalności – podsumowuje Grabkowski.

