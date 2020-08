Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Odnawialne źródła energii (OZE) to takie źródła produkcji prądu, których zasób szybko się odnawia. Są nimi słońce, wiatr, woda (rzeki, pływy, fale morskie), biomasa, biogaz czy biopłyny. Rodzajem OZE może być też ciepło, które zostało pozyskane z ziemi, powietrza, wody albo spalania biomasy.

Niestety, w Polsce w produkcji energii elektrycznej wciąż dominują nieodnawialne źródła energii. Krajowy system nadal opiera się na elektrowniach węglowych, w których wykorzystuje się węgiel kamienny lub brunatny. To z nich pochodzi ok. 78 proc. całej energii w Polsce. Ponad 65 mln ton dwutlenku węgla rocznie trafia do atmosfery za sprawą czterech największych polskich elektrowni. Statystyczny Polak w ciągu tygodnia zostawia za sobą większy ślad węglowy niż mieszkaniec Etiopii przez rok.

Postawili na odnawialne źródła

Emisję dwutlenku węgla do atmosfery możemy znacząco ograniczyć dzięki odnawialnym źródłom energii. W Wielkopolsce wiele firm - od niewielkich przedsiębiorstw po globalne koncerny - decyduje się w nie inwestować.

- Nie chcemy obciążać krajowego systemu produkcji energii elektrycznej, ponieważ wiemy, że jest pozyskiwana głównie z węgla. Do tego dochodzi też aspekt finansowy. Energia jest coraz droższa na świecie, dużo korzystniej jest produkować ją samodzielnie - mówi Przemysław Kuczyński odpowiedzialny za planowanie procesów w fabryce Volkswagena we Wrześni.

Tamtejsza fabryka w 2019 r. zużyła 94 tys. MWh prądu. To ilość, którą dałoby się zasilić mniej więcej 24 tys. domów jednorodzinnych. Rocznie przez zużycie energii elektrycznej fabryka emituje do atmosfery 74 tys. ton CO2.

- Jesteśmy w tej chwili neutralni pod względem emisji dwutlenku węgla do środowiska z wytwarzania energii elektrycznej. Kupujemy tzw. zielone certyfikaty z gwarancją pochodzenia, które równoważą emitowane przez nas CO2. Pieniądze z tych certyfikatów państwo przekazuje na rozwój i budowę odnawialnych źródeł energii w kraju - tłumaczy Jacek Dobiecki, odpowiedzialny za planowanie procesów w fabryce Volkswagena we Wrześni. - Zależy nam na tym, żeby minimalizować pobór energii elektrycznej i gazu z sieci. Opracowujemy w tej chwili trzy duże projekty, które pomogą nam ten cel zrealizować.

Jednym z pierwszych rozwiązań, jakie wdroży firma, żeby ograniczyć swoją szkodliwość dla środowiska, jest zbudowanie na terenie fabryki dwumegawatowej farmy fotowoltaicznej. Ma już pozwolenie środowiskowe na postawienie takiej farmy i zamierza uruchomić ją w 2021 r. - Będzie w stanie pokryć 2 proc. naszego rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną - dodaje Kuczyński.

Może wydawać się, że to niedużo, jednak taka farma jest w stanie zasilić fabrykę w weekendy i święta, kiedy produkcja jest na tzw. biegu jałowym - prąd jest zużywany wówczas do utrzymania maszyn w stanie gotowości do pracy.

Energia z biogazu

- Drugim rozwiązaniem, nad którym pracujemy, jest wysokowydajna kogeneracja. To urządzenie, które wytwarza energię elektryczną poprzez spalanie gazu. Co ciekawe, produktem ubocznym w tym procesie jest ciepło i chłód technologiczny, które również możemy wykorzystać w produkcji - mówi Jacek Dobiecki.

To urządzenie ograniczy pobieranie energii elektrycznej z sieci o jakieś 9 proc. Fabryka chce je wdrożyć w 2022 r. - Żeby wytworzyć 1 MWh prądu w elektrowni, emitujemy do powietrza ok. 0,8 tony dwutlenku węgla, natomiast przy wytwarzaniu energii elektrycznej z kogeneracji wytwarza się jedynie 0,2 tony CO2 - dodaje Kuczyński.

Wciąż jednak byłoby to ok. 7,5 tys. ton dwutlenku węgla wyemitowanego do atmosfery w ciągu roku. Fabryka chce jeszcze bardziej zredukować emisję CO2. Uda się to, jeśli nie będzie musiała pobierać gazu z sieci, którego spalanie wiąże się z wydzielaniem dwutlenku węgla. Zamiast tego urządzenie mogłoby wytwarzać prąd z biogazu.

- Dodatkowo chcemy wejść we współpracę z zewnętrznym dostawcą, który wybudowałby przy granicy naszej fabryki biogazownię. Mogłaby bezpośrednio zasilić nasz zestaw kogeneracyjny i w tym momencie nie wytwarzalibyśmy w ogóle dwutlenku węgla - tłumaczy Dobiecki. - Myślimy też o wykorzystaniu chociażby dużej mocy turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu. Nie aspirujemy do bycia producentem energii. Dążymy do tego, żeby stać się fabryką, która nie emituje dwutlenku węgla, a energię, której potrzebuje do produkcji, wytwarza samodzielnie.

Wysoka kogeneracja będzie kosztować firmę blisko 3,5 mln zł. Jednak zwróci się to w ciągu niecałych dwóch lat. Na farmę fotowoltaiczną fabryka wyda 6,6 mln zł i na zwrot kosztów będzie musiała poczekać od 8 do 9 lat. Dzięki każdej wyprodukowanej samodzielnie kilowatogodzinie firma zaoszczędzi też na zielonych certyfikatach.

Zaopatrują szpital w ciepło z odzysku

Z Volkswagenem współpracuje Veolia Energia, która zaopatruje w ciepło m.in. blisko 60 proc. mieszkańców Poznania, zakłady przemysłowe i centra handlowe.

- Odzyskujemy ciepło z procesów produkcyjnych Volkswagena i kierujemy je bezpośrednio do odbiorców ciepła systemowego w mieście. W ten sposób zasilanych jest 30 budynków, w tym szpital HCP przy ul. 28 Czerwca 1956 r. - mówi Katarzyna Borowczyk, manager Biura Ochrony Środowiska Veolii.

Firma odzyskuje ciepło odpadowe, które wytwarza się w sprężarkach w odlewni poznańskiej fabryki Volkswagena. Zainwestowała też w kocioł biomasowy, w którym produkuje ciepło poprzez spalanie odnawialnego paliwa, jakim jest biomasa. Wytworzona w ten sposób energia stanowi 11 proc. rocznej produkcji firmy. Veolia jest także w trakcie budowy w swoim oddziale w Szlachęcinie układu kogeneracji, który umożliwi pozyskiwanie ciepła ze ścieków.

Wyjątkowe osiedle

Ważnym punktem na ekologicznej mapie Poznania będzie niebawem Smoluchowskiego 3. To adres jednego z pierwszych w mieście budynków deweloperskich, który będzie zasilany przez odnawialne źródła energii. Panele fotowoltaiczne zainstalowane na dachu bloku obniżą koszty energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia korytarzy, hali garażowej i zewnętrznego oświetlenia obiektu. Koszty instalacji zwrócą się po 5 latach. Natomiast rocznie to rozwiązanie obniży koszty zużycia energii elektrycznej o 30 proc.

- Coraz więcej klientów zwraca uwagę na aspekt ochrony środowiska. Kiedy w rozmowach wspominamy, że na dachu zamontujemy panele fotowoltaiczne, mieszkańcy są mile zaskoczeni, wspominają, że nie słyszeli o innym budynku deweloperskim z fotowoltaiką - zaznacza Agata Krzesińska, menedżer ds. marki w Konimpex-Invest.

Budowa ma zakończyć się w grudniu przyszłego roku.

Hotel jak czajnik

Hotel Ramka w Poznaniu chwali się, że przy pełnym oświetleniu pobiera tyle energii elektrycznej, co bezprzewodowy czajnik. Jego elewacja jest zbudowana z trójwarstwowych szyb, które ograniczają straty energii. A ogrzewanie bazuje na odnawialnych źródłach energii. Woda w hotelu jest podgrzewana przez kolektory słoneczne. Innym rozwiązaniem, z jakiego korzysta hotel, jest pompa ciepła. - Podgrzewa ciepłą wodę powietrzem z pomieszczeń technicznych, w których znajduje się sprzęt do filtracji i uzdatniania wody w jacuzzi oraz inne urządzenia, które wydzielają dużo ciepła podczas pracy - mówi menadżer hotelu Ramka Daniel Sułkowski. Sama pompa przyczynia się do zmniejszenia zużycia gazu o 70 proc.