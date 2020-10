Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

To jak Wielkopolska zmieniła się dzięki wsparciu Unii Europejskiej widać przede wszystkich w małych miastach i gminach, które dostrzegły swoją szansę i przygotowują bardzo ciekawe projekty z różnych dziedzin. Oprócz transportu czy inwestycji w ochronę środowiska lub rewitalizację dużą popularnością cieszy się dziedzictwo kulturowe regionu.

Z tej właśnie puli remontowane są zabytki, a także przygotowywane nowe powierzchnie wystawiennicze dla muzeów. W Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020 zarezerwowano na ten cel ok. 211,5 mln zł, a dofinansowanie uzyskało łącznie 48 projektów. Większość umów z puli kulturalnej zostało podpisanych, z czego trzy w ostatnich tygodniach.

Dom Włodarza z bogatą historią

Władze podpoznańskiego Lubonia za cel postawiły sobie remont zabytkowego Domu Włodarza. Burmistrz miasta Małgorzata Machalska najpierw powołała komisję ds. zabytków i rewitalizacji, która zainicjowała współpracę z wykładowcami i studentami Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Później sześcioosobowa grupa studentów, rozpoczęła prace nad stworzeniem trzech odmiennych koncepcji jego przebudowy. I to na ich podstawie zlecono wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku, związanego z działalnością Augusta hr. Cieszkowskiego i działającą w latach 1870-1876 Wyższą Szkołą Rolniczą im. Haliny w Żabikowie.

- August hr. Cieszkowski zbudował tu m.in. osadę młyńską i propagował idee pracy organicznej. To jest miejsce ściśle powiązane z historią samego Lubonia, jak i całej Wielkopolski. Dlatego postanowiliśmy przywrócić go mieszkańcom – mówi Małgorzata Machalska, burmistrz Lubonia.

REKLAMA

Hr. Cieszkowski to jeden z najbardziej znanych wielkopolskich społeczników, działających w drugiej połowy XIX w. Zaangażował się m.in. w tworzenie szkoły rolniczej, którą ostatecznie otworzył w 1870 r. na terenie folwarku, znajdującym się na gruntach kupionej kilka lat wcześniej, dawnej osady młyńskiej. Funkcjonowała tu m.in. cegielnia, budynek akademicki i domy mieszkalne, a także ów Dom Włodarza, który teraz chce odnowić miasto.

Żabikowo stało się wtedy miejscem skupiającym cały naukowy ruch rolniczy. W szkole wykładano 28 przedmiotów (np. uprawę roli i chów zwierząt, a także chemię i fizykę), prowadzono seminarium ekonomiczne, laboratorium i ogród botaniczny. Niestety, po sześciu latach szkoła zbankrutowała. Działała tu potem m.in. stacja kontroli nasion i stacja chemiczna. A w 1919 roku majątek folwarku został darowany na rzecz Uniwersytetu Poznańskiego. Dorobek naukowy i majątek uzyskany ze sprzedaży gruntów zapoczątkował działanie Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego i późniejszej Akademii Rolniczej (obecnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu).

Była szkoła, będzie sala ślubów

Ocalały Dom Włodarza, znajdujący się przy obecnej ul. Powstańców Wielkopolskich, zostanie wyremontowany dzięki wsparciu kwotą 1,6 mln zł z WRPO 2014+.

- Chcemy tu przywrócić działalność kulturalną i społeczną. Znajdzie się np. stała ekspozycja historyczna związana z dawną szkołą rolniczą, folwarkiem Cieszkowskiego oraz historią Lubonia – tłumaczy burmistrz Machalska.

REKLAMA

Miasto chce także tutaj umieścić Urząd Stanu Cywilnego z salą ślubów, gdzie także będą odbywały się spotkania kulturalne i społeczne.

- Kosztorys opiewa na 2,5 mln zł, ale będzie on teraz zweryfikowany. Mamy nadzieję, że przez aktualne problemy gospodarcze nie będziemy musieli do niego dużo dokładać. Za dwa lata wszystko powinno być gotowe – podsumowuje burmistrz.

Turek wyeksponuje Archiwum Igły

Niezwykły projekt przygotowało także we współpracy z samorządem Muzeum Miasta Turku, które wyremontuje pomieszczenia po dawnej księgarni przy ul. 3 Maja.

- W latach 70. i 80. to była największa księgarnia w mieście. Pamiętam, gdy jako dziecko stałem tu w kolejce po płyty winylowe. Ale potem ją zamknięto i pomieszczenia stały puste i niszczały. Teraz chcemy je wyremontować i otworzyć nowe sale muzealne – mówi Bartosz Stachowiak, dyrektor muzeum.

To właśnie w tym miejscu powstanie wystawa „Opowieści pewnej ulicy, 2190 dni w okupowanym Turku”. Punktem wyjścia będzie dla niej jedyny w Polsce, a wiele wskazuje na to, że również w Europie, zbiór ok. 4 tys., negatywów wykonanych od października 1941 r. do grudnia 1943 r. Kadry ukazują codzienne życie w okupowanym Turku i okalającego go powiatu. Dlatego ten niezwykły zbiór Kreisbildstelle Turek Wartheland, znany także pod nazwą Archiwum Igły, jest prawdziwą historyczną perełką. To właśnie z tych zdjęć wyłania się obraz okupowanego miasta i jego okolic. Widać też, jak Niemcy chcieli zmienić miasto na swój styl. Dotyczy to np. architektury.

- Pod koniec wojny, gdy Niemcy z Turku już uciekali, mieszkaniec miasta Saturnin Bakalarek wykradł im teczkę z negatywami. W 2000 r. jego syn przekazał to wszystko na rzecz muzeum. Od tej pory dzięki temu zbiorowi przybliżamy historię miasta w naszej placówce – opowiada dyrektor.

Wszystkie negatywy już zdigitalizowano, a ok. 1 tys. z nich zostało także wydanych w formie dwóch albumów. Pokazywane są również na wystawach czasowych. Ale dzięki remontowi dawna księgarnia stanie się ulicą z wojennego miasteczka. To częsty i popularny zabieg we współczesnych muzeach, który zastosowano m.in. w Muzeum Żydów Polskich POLIN w stolicy. Tam też idziemy ponurą ulicą warszawskiego Getta i tragiczną historię mamy niemal na wyciągnięcie ręki.

- W Turku wszystko oczywiście będzie na dużo mniejszą skalę, ale na ulicy znajdą się historyczne ławki i oświetlenie, mamy też zabytkowe pompy. Będzie można wejść do pomieszczeń, które przypomną wydarzenia sprzed ponad 70 lat. Całość przybliżymy w nowoczesnej, multimedialnej formie – podkreśla Bartosz Stachowiak.

Dentysta wykradł negatywy

Uzupełnieniem ekspozycji będą plany architektoniczne i urbanistyczne sporządzone przez Powiatowy Urząd Budowlany – Kreisbauamt, powstałe w ramach zleceń hitlerowskiej administracji Kraju Warty. Zmontowano także film w oparciu o zdjęcia z albumu Archiwum Igły w technice ożywionej fotografii. Będzie go można oglądać w specjalnie zaaranżowanej sali przypominającej stare kino. A skąd wzięła się intrygująca nazwa zbioru?

- Saturnin Bakalarek był dentystą, stąd Archiwum Igły – odpowiada dyrektor. Obecne wsparcie z WRPO 2014+ w wysokości 585 tys. zł pójdzie na całkowity remont pomieszczeń. – Wymienić trzeba dosłownie wszystko: posadzki, kanalizację, media… Później będziemy szukać kolejnych źródeł finansowania na przygotowanie samej ekspozycji. Chcemy, żeby to wyglądało naprawdę nowocześnie – podsumowuje Bartosz Stachowiak.

W Turku nie tylko muzeum zyska nowe oblicze. Miasto rewitalizuje również park, na który pozyskano z funduszy unijnych niemal 17 mln zł. Znajdzie się tutaj m.in. amfiteatr z widownią, plac zabaw, miasteczko ruchu drogowego i siłownie, a nawet plaża miejska.

Zduny remontują kościół

Unijne wsparcie z WRPO na dziedzictwo kulturowe pozyskała także znajdująca się koło Krotoszyna gmina Zduny. 700 tys. zł pójdzie na renowację poewangelickiego kościoła, który będzie pełnił rolę ośrodka kultury.

Remont obejmuje odnowienie elewacji i schodów do dawnej zakrystii, wymianę stolarki i udostępnienie wieży jako punktu widokowego. Kościół ma stać się wizytówką turystyczną Zdun. Będą tutaj odbywać się koncerty i wystawy.