– Na Białorusi mamy w każdą sobotę kobiece marsze i ostatnio brutalnie je rozpędzono. Moja była współlokatorka została zatrzymana, jest jeszcze w areszcie, dostała 15 dni. Inna moja koleżanka też jest aresztowana – opowiada Ksenia Tarasewicz, Białorusinka mieszkająca od kilku miesięcy w Poznaniu. – W sobotę organizujemy akcję solidarnościową kobiet. Będzie ona w Polsce, Stanach, Australii, w Niemczech i innych krajach – mówi.

Masowe aresztowania kobiet na Białorusi

„W świetle ostatniej kampanii wyborczej, po prześladowaniach przywódców narodowych oraz nieludzkim tłumieniu i torturowaniu demonstrantów pokojowych, kobiety na Białorusi zostały zmuszone do zajęcia aktywnego stanowiska pokojowego. Działania przeciwko przemocy, które zgromadziły tysiące Białorusinek w bieli z kwiatami, stały się znane na całym świecie jak #womeninwhite” – piszą Białorusinki w swoim apelu.

„Na jakiś czas udało nam się zmniejszyć poziom przemocy w tym kraju. Jednak Łukaszenka i jego podwładni, widząc zagrożenie dla swojego reżimu w twarzach odważnych Białorusinek, zwiększyli presję wywieraną na kobiety.

Tradycyjne sobotnie protesty kobiet kończą się masowymi aresztowaniami nawet do 500 osób. Nasze kobiety zmuszane są do składania fałszywych zeznań, przetrzymywane są w niegodziwych warunkach w zimnych celach, obraża się je, grozi się matkom odebraniem im dzieci, zwalnia się je z instytucji publicznych, wypisując przy tym nielegalne grzywny i wykorzystując narzędzia propagandowe w mediach publicznych - wszystko po to, by oczernić reputację kobiet, które walczą o pokój i poszanowanie swoich praw” – opisują. „Solidarność kobiet nie zna granic! Będziemy bardzo szczęśliwe, jeśli kobiety na całym świecie wesprą nas w walce o prawa i godność!” – apelują.

W Poznaniu z placu Andersa na Stary Rynek

Zachęcają, by wyjść w sobotę na ulice i place polskich miast. W Poznaniu marsz rozpocznie się w sobotę o godz. 16 przy pomniku Cyryla Ratajskiego na pl. Andersa, potem ulicą Półwiejską przejdzie na Stary Rynek. Organizatorki zachęcają, by ubrać się na biało i zabrać ze sobą białe kwiaty.