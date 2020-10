Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Na przełomie września i października Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) oficjalnie poinformował, że do końca bieżącej dekady całkowicie rezygnuje z produkcji energii w źródłach węglowych. W oficjalnym komunikacie potwierdził to właściciel ZE PAK, Zygmunt Solorz.

- Chcę dać Polsce i mieszkańcom naszego kraju coś, czego nie da się wyprodukować w żadnej fabryce - czyste powietrze i środowisko – przekonuje Solorz i zapowiada, że ZE PAK będzie pierwszym w Polsce dużym wytwórcą energii, który tak szybko zrezygnuje z węgla i cały swój prąd będzie produkował ze źródeł odnawialnych.

Mieszkańcy i ekolodzy się cieszą

To przełomowa informacja dla całego regionu konińskiego, którego przemysł wciąż w dużej mierze opiera się na węglu brunatnym. Oznacza m.in., że ZE PAK rezygnuje też ze starań o nowe odkrywki, w tym np. o budzące emocje wśród mieszkańców Ościsłowo, przeciwko któremu protestowali też ekolodzy.

- Cieszymy się z takiej decyzji. To zasługa wszystkich, którzy walczą o przyrodę w tym regionie Polski – mówi Józef Drzazgowski, szef Stowarzyszenia Eko-Przyjezierze, które od kilku lat nagłaśnia problem wysychania jezior w tym rejonie Polski. - Subregion koniński jest konsekwentnie zniszczony przez wydobycie węgla brunatnego. Wysychają jeziora, przez brak wody wydajność rolnictwa spadła o 20 proc. Każda odkrywka jest eksploatowana średnio przez dziesięć lat, a zniszczenia zostają na zawsze – zwraca uwagę Drzazgowski.

REKLAMA

Zapowiadany przez ZE PAK termin 2030 r. nie jest przypadkowy, bo tę datę wskazuje jako odejście od węgla tzw. Porozumienie Paryskie. Władze ZE PAK zapowiadają produkcję energii z wiatru i słońca, a więc budowę na swoich terenach farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Jedna z nich powstanie już za kilka lat na terenie wielkopolskiej gminy Brudzew.

Chcą też wykorzystać energię z biomasy oraz wytwarzać tzw. zielony wodór, m.in. przez przystosowanie kotłów węglowych w Elektrowni Konin. Jednym z priorytetów ma być też produkcja innowacyjnego miejskiego autobusu wodorowego czy zeroemisyjnych napędów wodorowych do łodzi motorowych.

Pieniądze na nowe miejsca pracy

Ale rezygnacja z odkrywek to także realny problem. Trzeba bowiem pomóc tysiącom ludzi, którzy będą musieli się przekwalifikować. Związkowcy z ZE PAK zapowiadali, że tylko rezygnacja z nowej odkrywki Ościsłowo oznacza utratę pracy aż dla 7 tys. ludzi. Trudno stwierdzić, czy to wiarygodne szacunki. Zapytaliśmy więc ZE PAK, jaka będzie przyszłość pracowników, ale na razie trafiamy na ścianę.

- Nie udzielam żadnych komentarzy – uciął pytania Maciej Łęczycki, rzecznik ZE PAK.

REKLAMA

Tym bardziej zatem najbliższa dekada to ogromne wyzwanie. Wielkopolska ma szansę na unijną pomoc w ramach tzw. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To środki przeznaczone dla regionów pogórniczych, które muszą przestawić swoją gospodarkę. W przypadku Polski chodzi m.in. o region koniński, a także wałbrzyski, śląski, lubelski, łódzki i małopolski.

- Mówimy o kwocie co najmniej 3,5 mld dla Polski. Ale ostatecznie, ta suma może być większa, gdy weźmiemy pod uwagę różnego rodzaju pożyczki – mówi Maciej Sytek, pełnomocnik zarządu województwa ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej.

Wiele wskazuje na to, że Polska będzie największym beneficjentem tego programu w Unii Europejskiej. Co jednak ważne, te pieniądze nie będą przeznaczone bezpośrednio na samą transformację, ale na przedsięwzięcia likwidujące jej negatywne skutki. Chodzi więc np. o tworzenie alternatywnych miejsc pracy, czy programy rozbudowanych szkoleń i przekwalifikowania pracowników.

Wielkopolska walczy w Brukseli

Samorząd wojewódzki przygotowuje program „Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej”. Zakłada on konkretne wsparcie subregionu konińskiego, który z gospodarki kojarzonej z węglem brunatnym musi przestawić się na ekologię. Pierwsze działania podjęto już w 2018 r.

- Zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych do pracy w grupach roboczych. W skład czterech grup wchodzą m.in. przedstawiciele NGO-sów, związków zawodowych, samorządów, przedsiębiorców, ZE PAK-u, ale także przedstawiciele kilku ministerstw – zwraca uwagę Sytek.

Ostateczny plan sprawiedliwej transformacji powinien być gotowy do końca roku.

– On będzie kluczem do uzyskania środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, choć budżet Unii Europejskiej nie został jeszcze przyjęty. To wymaga też jasnej deklaracji polskiego rządu, czy zaakceptuje zeroemisyjność od 2050 roku – mówił podczas niedawnej wizyty w Koninie Marek Woźniak, marszałek woj. wielkopolskiego.

W jego ocenia bardzo ważna jest w tej sprawie współpraca rządu i samorządu. A na razie jest z tym różnie. - Chcemy współpracować uczciwie. Zaczęliśmy różne działania i je skutecznie od długiego czasu prowadzimy w Brukseli. To nie jest tak, że program wymyślił ten rząd i on jest głównym moderatorem tych procesów. Jeśli mamy uczciwie współpracować, to musimy uznać, że obie strony są partnerami – mówił marszałek.

Tego planu nie przywiozą w „teczce”

Trzeba jedna też przyznać, że sam termin „sprawiedliwa transformacja” to dla wielu mieszkańców ciągle tylko niezrozumiałe hasło i odległe działania. Dlatego na jesień planowane są kolejne spotkania i rozmowy z mieszkańcami Wielkopolski Wschodniej. Zwłaszcza w kontekście deklaracji ZE PAK o zamknięciu odkrywek będą one miały bardzo ważne znaczenie.

- Spotykam się z zarzutami, że ciągle mówimy o sprawiedliwej transformacji, a nic się nie dzieje. Ale jest inaczej, przedstawiliśmy Komisji Europejskiej ponad 20 projektów, które pomogą nam przeprowadzić ten region przez transformację – przekonuje Piotr Korytkowski, prezydent Konina.

Jak zwraca uwagę Maciej Sytek, jednym z ważnych pomysłów jest stworzenie Wielkopolskiej Doliny Energii (WDE). Chodzi o produkcję energii opartej na nowoczesnych zielonych technologiach. – Dlatego powstały trzy inteligentne specjalizacje dla regionu: pierwsza to produkcja energii ze słońca i wiatru, druga to pozyskanie inwestorów w szeroko pojętej elektromobilności oraz trzecia – technologie wodorowe – zwraca uwagę Sytek.

Tą drogą zamierza iść właśnie ZE PAK, a także nowi inwestorzy, którzy chcą w Wielkopolsce Wschodniej stawiać np. na farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe na wzór wybudowanej farmy wiatrowej w Przykonie. Z kolei inwestor w Koninie rozpoczął budowę fabryki produkującej element do baterii do samochodów.

- Chcemy, aby w planie zostały ujęte interesy pracowników sektora paliwowo-energetycznego i rolników, biznesu czy samorządów. Dla każdej z tych grup sprawiedliwa transformacja znaczy co innego i należy pogodzić wszystkie, często sprzeczne interesy – podkreśla Maciej Sytek. - Wierzę, że nasz model pracy oparty na szerokich konsultacjach jest lepszy, ponieważ angażuje ludzi tu mieszkających, i uczących się, pracujących czy tworzących miejsca pracy w regionie. Dlatego to będzie nasz plan, a nie „przywieziony w teczce” – podsumowuje.