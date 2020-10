Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Statystyki nie pozostawiają złudzeń - nowotwory są drugą przyczyną zgonów w Polsce. W przypadku kobiet najczęściej jest to rak piersi oraz rak szyjki macicy. Niestety, w naszym kraju są one wykrywane w zaawansowanym stadium, co zdecydowanie zmniejsza szanse na wyleczenie. Dlatego kobiety umierają w Polsce na raka częściej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Bruksela chętnie dofinansowuje więc badania profilaktyczne, które pozwalają wychwycić nowotwory piersi we wczesnym stadium. Natomiast w przypadku raka szyjki macicy, dzięki takim badaniom można wręcz zapobiegać nowotworom. Badania cytologiczne pozwalają bowiem diagnozować także stany przedrakowe. Wtedy można zastosować proste i nieinwazyjne leczenie, które zniweluje problem w samym zarodku. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów odpowiednia profilaktyka może się przyczynić do zmniejszenia umieralności na raka szyjki macicy nawet o 80 proc.

Na razie w Polsce do tego bardzo daleko, ale w naszym regionie dzięki programom dofinansowanym z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 jest szansa, by te ponure statystyki nieco poprawić. Rozwój programów profilaktycznych kierowanych do odpowiednich grup może przyczynić się do wzmocnienia kondycji fizycznej i zdrowotnej Wielkopolan. A co za tym idzie, także wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców regionu.

REKLAMA

W naszym województwie najczęstsze są choroby układu krążenia, nowotworowe oraz układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej. Dlatego oprócz profilaktyki ważne są też programy rehabilitacji medycznej, a także te ułatwiające powrót pracownikom do pracy.

Mammografii nie trzeba się bać

Pani Barbara pracuje jako księgowa w poznańskiej firmie, ma 54 lata. Jest jedną z tych kobiet, które skorzystały z zaproszenia na bezpłatne badania mammograficzne.

- Słyszałam o nich od dłuższego czasu, ale po prostu ze strachu bałam się iść. Aż pewnego poranka pod prysznicem wymacałam małe zgrubienie… Pamiętam ten moment doskonale, bo z wrażenia zakręciło mi się w głowie i cudem się nie poślizgnęłam – opowiada. – Poszłam na mammografię i usłyszałam tę hiobową wieść… Na szczęście guzek był niewielki, miał tylko siedem milimetrów. Usunięto mi go operacyjnie, potem czekała mnie jeszcze chemioterapia. Ale po kilku miesiącach walki udało się wszystko wyleczyć, choć oczywiście zdaję sobie sprawę, że to może w każdej chwili wrócić. Tak czy inaczej, nie chcę sobie nawet wyobrażać, co by było, gdybym się na mammografię nie zdecydowała. Wiem, że wiele kobiet się boi, ale naprawdę nie ma czego – opowiada pani Barbara.

REKLAMA

Takie badania profilaktyczne, również dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej, prowadzi m.in. Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu (OPEN SA). Partnerami tego projektu są dodatkowo Społeczna Fundacja „Ludzie dla Ludzi” oraz Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Jerzy Stępień Panaceum ze Złotowa na północy regionu.

Mammografia skierowana jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które nie chorowały na nowotwór piersi i w ciągu poprzednich dwóch lat nie miały robionych badań. Z kolei cytologia adresowana jest do kobiet w wieku 25-59 lat, które z kolei nie chorowały na raka szyjki macicy.

Kilka tysięcy kobiet już skorzystało

Ale badania to nie wszystko. Projekt zakłada również organizowanie warsztatów edukacyjnych dla Wielkopolanek w wieku 25-69 lat. Chodzi o zwiększenie wiedzy i świadomości na temat konieczności wykonywania badań profilaktycznych oraz zachęcenie kobiet do regularnego badania się. Podczas spotkania uczestniczki ćwiczą na fantomach, jak prawidłowo wykonywać samobadanie piersi.

Dodatkowo planowana jest także organizacja szkoleń dla lekarzy, położnych i pielęgniarek, a także lekarzy medycyny pracy. Zdobędą oni wiedzę na temat znaczenia profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Poznają też sposoby, jak zachęcić kobiety do badań.

- Projekt będzie realizowany do 28 września 2023 r. Wciąż można zgłaszać się na badania oraz na warsztaty edukacyjne – informuje Małgorzata Dworzańska, kierownik Biura Programów Profilaktycznych OPEN.

W ramach projektu działa strona internetowa www.openbadania.pl oraz bezpłatna aplikacja dostępna na urządzeniach mobilnych „OPEN – Profilaktyka dla Ciebie”. To są dwa sposoby, które m.in. umożliwiają umówienie się na badanie, zapisanie się na warsztat edukacyjny oraz zdobycie informacji zawartych w bazie wiedzy.

- Dotychczas odbyło się 26 warsztatów edukacyjnych. Z badań mammograficznych w ośrodku i mammobusach skorzystało ponad 4,5 tys. kobiet. A na badania cytologiczne zgłosiło się ok. 800 kobiet – wylicza Małgorzata Dworzańska.

Łącznie OPEN uzyskał 5,3 mln zł dofinansowania z WRPO 2014+.

Na rehabilitację chcą przyjść coraz młodsi

Nieco innego rodzaju projekt realizuje, dzięki unijnemu wsparciu, NZOZ „Rehat” w Wągrowcu. W tym przypadku chodzi o walkę ze schorzeniami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej oraz dolegliwościami bólowymi kręgosłupa. Mogą z niego skorzystać mieszkańcy z 19 powiatów północnej i środkowej Wielkopolski – kobiety w wieku 50-59 lat i mężczyźni w przedziale 50-64 lata. Czekają na nich zabiegi rehabilitacyjne pod okiem wykwalifikowanych specjalistów. Łącznie to 20 dni roboczych spotkań i ćwiczeń.

- Przez miesiąc pacjenci korzystają z turnusów rehabilitacyjnych. Przyjeżdżają na zajęcia, które trwają dwie, trzy godziny dziennie. Zainteresowanie jest ogromne, choć oczywiście ze zrozumiałych względów najwięcej ludzi jest z Wągrowca, Obornik, Chodzieży czy Gniezna, bo położone są najbliżej nas – mówi Andrzej Gąsiorek, szef ośrodka. I dodaje: - Dziś czasy są takie, że coraz częściej narzekamy np. na bóle pleców, stawów czy mięśni. Za dużo bierzemy na swoje barki i tak łapiemy różnego rodzaju kontuzje – opowiada.

Program wystartował w marcu 2019 r. i miał tylko przerwę wiosną tego roku z powodu koronawirusa. Docelowo ma pomóc 600 pacjentom.

– Do tej pory skorzystało z turnusów ok. 340 osób. Cały czas można się zapisywać, bo projekt będzie kontynuowany w 2021 r. – podkreśla Gąsiorek i zwraca uwagę na coś jeszcze: - Na rehabilitacji mogą się zjawić osoby po 50. roku życia. Ale otrzymujemy mnóstwo telefonów i maili od ludzi młodszych. Nawet 30-latkowie pytają nas o możliwość skorzystania z tej formy leczenia. Może kiedyś Unia Europejska zdecyduje się pomóc ludziom w średnim wieku. To chyba znak czasów – podsumowuje.

W przypadku wągrowieckiego ośrodka dofinansowanie z WRPO wynosi 1,4 mln zł. Podobny projekt realizuje poznański POSUM ze wsparciem 1,5 mln zł. Tutaj zabiegi potrwają do stycznia 2022 r.