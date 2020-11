Pandemia koronawirusa postawiła komunikacyjny świat do góry nogami. Z jednej strony kto tylko może, pracuje zdalnie. Rzadziej zatem się przemieszczamy i wydawać by się mogło, że na transport zbiorowy patrzymy mniej łaskawym okiem. Ale z drugiej strony, pandemia niesie za sobą spore ograniczenia. Mniejsza liczba pasażerów w tramwajach, autobusach czy pociągach sprawia, że pojazdów na trasie musi być tyle samo.

I znów przekonujemy się, że warto stawiać na ekologiczny transport. Okazuje się, że inwestycje komunikacyjne sprzed lat, sprawdzają się i dzisiaj. A wiele z nich zostało zrealizowanych dzięki wsparciu z Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Luboń stawia też na kolej

Na początku października zakończyła się budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w podpoznańskim Luboniu, który powstał koło dworca kolejowego PKP. Stąd mieszkańcy najszybciej mogą dostać się do centrum Poznania. Pociąg jedzie zaledwie siedem, osiem minut. A że miasteczko przystąpiło właśnie do Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, to i kursów będzie więcej. Luboń znajduje się bowiem na popularnym szlaku kolejowym w kierunku Leszna i Wrocławia, a także na linii prowadzącej do Grodziska Wlkp.

– Zakładamy, że w dni robocze pojedzie 25 par pociągów. Część z nich kursować będzie do Leszna, a część w krótszej relacji do Kościana. Wszystko będzie oczywiście zależało od sytuacji związanej z pandemią koronawirusa – mówi Wojciech Jankowiak, wicemarszałek woj. wielkopolskiego.

Luboński projekt węzła przesiadkowego to nie tylko budowa parkingu na 80 miejsc. Miasto kupiło pięć niskoemisyjnych autobusów, w tym trzy hybrydowe, które już wożą mieszkańców. Wybudowano też nowe chodniki i drogi rowerowe, dzięki którym łatwiej dotrzeć do peronów. Wyremontowana została także ul. Dworcowa, uruchomiono też Luboński Rower Miejski.

– To wszystko nie byłoby możliwe do zrobienia w tak krótkim czasie, gdybyśmy musieli liczyć tylko na pieniądze z własnego budżetu – podkreśla Małgorzata Machalska, burmistrz Lubonia. Miasto zdobyło ponad 13 mln zł z WRPO 2014+, dokładając od siebie ponad 5 mln zł. – Dzięki temu mieszkańcy mogą np. dojechać rowerem lub samochodem, które zostawiają na parkingu i przesiadają się do kolei metropolitarnej, by w ciągu kilku minut znaleźć się w centrum Poznania – podkreśla burmistrz.

REKLAMA

Sam parking przy dworcu czeka już tylko na odbiory techniczne.

Swarzędz kupił autobusy

Od sierpnia ub.r. z nowoczesnych, ekologicznych autobusów korzystają mieszkańcy Swarzędza i okolic. Miasto kupiło dzięki wsparciu z Brukseli siedem pojazdów Solaris Urbino 12 hybrid. Zastąpiły one najbardziej wysłużone pojazdy marki Volvo i wzmocniły tabor przeznaczony do obsługi mniej popularnych linii. Z WRPO 2014+ samorząd pozyskał ponad 7,5 mln zł.

Autobusy, podobnie jak cztery Solarisy kupione pod koniec 2017 r., wyposażone są m.in. w klimatyzację, monitoring, wewnętrzne monitory LED, bramki liczące pasażerów oraz gniazda do ładowania urządzeń mobilnych. Dodatkowo w każdym z pojazdów zamontowano specjalny uchwyt do bezpiecznego mocowania roweru. Są także biletomaty oraz rampy dla niepełnosprawnych. Dzięki zastosowaniu napędu hybrydowego, czyli połączenia silnika spalinowego oraz napędu elektrycznego, pojazdy spalają mniej paliwa o ponad 20 proc.

REKLAMA

– Zachęcamy do korzystania z transportu zbiorowego m.in. przez system rozbudowanych ulg dla pasażerów. Z bezpłatnych przejazdów korzystają uczniowie, studenci, mieszkańcy od 60. roku życia. Także wszyscy, którzy mają bilet kolejowy i chcą dostać się na węzeł przesiadkowy w Kobylnicy albo w Swarzędzu, podróżują za darmo – podkreśla Marian Szkudlarek, burmistrz Swarzędza.

Szamotuły mają parking

Gdy Swarzędz odbierał autobusy, Szamotuły oddawały swoim mieszkańcom do użytku nowy parking na 146 miejsc, który wybudowano przy dworcu PKP. W tym przypadku szamotulanie nie mogą jeszcze korzystać z częstych kursów PKM, bo remontowana jest linia kolejowa do Szczecina. Ma być gotowa dopiero pod koniec 2022 r.

Na wielkopolskim odcinku między Poznaniem a Wronkami modernizacja obejmie łącznie osiem stacji i 16 przystanków. – Już są przystanki, na których podróżni mogą korzystać z nowych peronów, a niektóre szlaki mają nowe tory, sieć trakcyjną i urządzenia sterowania – mówi Arnold Bresch, członek zarządu PKP PLK, które odpowiadają za inwestycję.

Oprócz miejsc dla samochodów znalazł się też parking typu bike&ride z wiatą dla 20 rowerów. Cały teren jest oświetlony i monitorowany. Zainstalowano też system zliczający liczbę wolnych miejsc postojowych, a informacja pojawia się na wyświetlaczu przy wjeździe od ul. Staszica. Na tę inwestycję samorząd pozyskał ponad 2,1 mln zł z funduszy unijnych.

Rowery miejskie w Suchym Lesie

Systemy rowerów miejskich kojarzą się przede wszystkim z dużymi miastami, jak np. Poznań. Ale coraz częściej na tego typu sposób transportu stawiają i małe gminy. W tym gronie jest np. podpoznański Suchy Las. Gmina pozyskała z WRPO ponad 644 tys. zł, które przeznaczyła na budowę ścieżki rowerowej na ul. Łagiewnickiej w Złotnikach. Inwestycja objęła odcinek od ul. Obornickiej do zatoki autobusowej w Złotnikach Wsi. Zamontowano tutaj także cztery lampy solarne oraz dwie stacje parkowania bike&ride z 20 stanowiskami postojowymi. Projekt objął również zakup 10 rowerów miejskich. A sama ścieżka pozwoli też na dojazd do remontowanego dworca PKP w Złotnikach.

– Wierzymy, że projekt będzie cieszył się wśród mieszkańców popularnością – mówi Grzegorz Wojtera, wójt gminy Suchy Las i dodaje: – Chcemy w przyszłym roku zwiększyć liczbę rowerów o kolejne dziesięć i postawić dwie stacje dokowania. Od dwóch lat realizujemy proces rozbudowy ścieżek rowerowych, wspólnie ze starostą wybudowaliśmy ścieżkę z Radojewa do Biedruska.

Sucholeski Rower Gminny działa w strefie obejmującej Suchy Las, Jelonek i Złotniki.