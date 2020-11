Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

– Matka natura już teraz pokazuje nam, że nie dzieje się dobrze, i zapewne będzie – niestety – pokazywać nam to nadal – mówił kilka miesięcy temu w wywiadzie dla „Wyborczej” Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej pilotujący sprawy Zielonego Ładu.

Ta nowa strategia rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej została wypracowana po to, by pomóc należącym do niej państwom osiągnąć neutralność klimatyczną.

Jest konieczna, bo - jak alarmuje raport o stanie bioróżnorodności i ekosystemów (opracowany w 2019 r. przez Międzyrządową Platformę Naukowo-Polityczną ds. Bioróżnorodności i Usług Ekosystemowych) - działalność człowieka doprowadziła naszą planetę na skraj przepaści. Wyginięciem zagrożone są dziś nie tylko setki gatunków zwierząt i roślin na całej ziemi. Śmiertelnym zagrożeniem staliśmy się również sami dla siebie.

Choć dostęp do żywności i wody w Europie i rozwiniętych krajach świata wydaje się dziś czymś oczywistym (nawet podczas ograniczeń pandemii koronawirusa, która jest dla wielu współcześnie żyjących ludzi wydarzeniem bez precedensu), w przyszłości zdobycie czegoś do picia czy zmagazynowanie zapasów może być wyzwaniem. Czy naprawdę – jak przewidują naukowcy – o tak podstawowe dobra będziemy ze sobą walczyć?

Zielony Ład nie tylko dla zjadaczy tofu

By niebezpieczne zmiany zatrzymać, lub co najmniej złagodzić ich skutki, świat musi jak najszybciej powstrzymać emisje gazów cieplarnianych, przez które klimat na ziemi zaczyna przypominać warunki panujące w wielkiej szklarni. To właśnie gazy cieplarniane – a wśród nich dwutlenek węgla, główny winowajca katastrofy – stają się przyczyną występowania gwałtownych zjawisk pogodowych. W tym powodzi, huraganów, ulew, suszy, morderczych upałów czy gwałtownych spadków temperatury.

Stopniowe zmniejszanie ilości dwutlenku węgla wyrzucanego do atmosfery i osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r. przez wszystkie kraje członkowskie Unii to właśnie jeden z fundamentów europejskiego Zielonego Ładu.

Ważną „nogą” programu jest zielone rolnictwo – przyjazne dla środowiska, czyli korzystające z czystej energii, unikające pestycydów, nawozów sztucznych, dbające o warunki, w których hodowane są zwierzęta.

Zielony Ład to również dzika przyroda pod specjalną ochroną. W tym zachowanie niezwykle ważnych dla zatrzymania wody mokradeł, torfowisk czy lasów – żywych zbiorników retencyjnych i fabryk tlenu. A także „pożeraczy” dwutlenku węgla.

Zielony Ład to wreszcie także solidarne odchodzenie od paliw kopalnych w stronę odnawialnych źródeł energii. Wszędzie tam, gdzie pozwalają na to coraz bardziej rozwinięte technologie: w motoryzacji, produkcji, handlu, budownictwie czy wreszcie w naszych własnych domach.

By rozpisany na trzy dekady plan wcielić w życie, Unia ma wydać w najbliższych latach aż 30 proc. ze swojego budżetu. Nie bez przyczyny europejska strategia określana jest jako współczesny New Deal. Tamten program reform w latach 30. pozwolił podnieść się Stanom Zjednoczonym po wielkim kryzysie. Czy Zielony Ład ocali nas sto lat później?

– Najtrudniejszym zadaniem, które stoi przed nami, jest takie skrojenie transformacji, by nikt nie pozostał w tyle, by całe społeczeństwa mogły zobaczyć w tym korzyść – mówił w marcu dla „Wyborczej” Frans Timmermans. – Musimy pokazać, że polityka klimatyczna nie jest tylko planem dla jeżdżących teslą zjadaczy tofu. To ubodzy będą prawdziwymi ofiarami kryzysu klimatycznego. Bogaci mogą wyjechać, gdzie tylko chcą. Ubodzy nie mają gdzie i za co wyjechać – podkreślał Timmermans.

Wojna w Syrii zaczęła się od suszy

Co nas czeka, jeśli mimo ostrzeżeń naukowców i światłych polityków nie wciśniemy zielonego hamulca? Dobitnie pokazuje to tragiczna sytuacja Afryki. Południe tego wielkiego kontynentu stanęło w ubiegłym roku w obliczu kataklizmu suszy tysiąclecia. Jej początki sięgają wprawdzie XIX wieku, ale zjawisko wysychania kontynentu wyraźnie nasiliło się w ciągu ostatnich 20 lat.

Pisząc "Afryka" nie mam wcale na myśli spękanej od słońca ubogiej prowincji, pozbawionej infrastruktury. O tym, że z kranów przestanie płynąć woda, poinformowały na początku 2018 r. władze Kapsztadu – wielomilionowej stolicy Republiki Południowej Afryki. Jak zapowiedziały, tak się stało. Kryzys udało się zażegnać, ale problem pogłębiającej się suszy pozostał.

Nie tylko w Afryce. Dziś już powszechnie mówi się o tym, że to wielka susza, która w latach 2006-2010 dotknęła terytorium Syrii, stała się zarzewiem rewolucji, doprowadziła do wojny i masowych migracji. Wojna w Syrii określana jest przez to mianem pierwszej wojny klimatycznej.

Wielu mieszkańców rozwiniętych państw katastrofy na horyzoncie jeszcze widzieć nie chce. A może to po prostu strach i bezradność? Poczucie bycia trybikiem w wielkiej machinie zmian?

Dziennikarka i pisarka Naomi Klein, we wstępie swojej książki „To zmienia wszystko", poświęconej katastrofie klimatycznej, opisała sytuację, która wydarzyła się w 2012 r. na pasie startowym lotniska w Waszyngtonie. Dzień był tak gorący, że koła samolotu zatonęły w roztopionym asfalcie. Pasażerom kazano opuścić pokład, sprowadzono ciężki sprzęt do wyciągnięcia maszyny z potrzasku. Lot 3935 linii US Airways w końcu wystartował. Z trzygodzinnym opóźnieniem i pasażerami, którzy ponownie wsiedli na pokład. „W doniesieniach na temat incydentu media nie wspomniały o zmianach klimatu” – skonstatowała Klein. „Nie moją jest rzeczą osądzanie tych pasażerów. Każdy z nas, kto hołduje rozrzutnemu, konsumpcyjnemu stylowi życia, niezależnie od tego, gdzie mieszka, jest w pewnym sensie pasażerem lotu numer 3935. W obliczu kryzysu zagrażającego przetrwaniu naszego gatunku cała nasza kultura nadal robi to, co się przyczyniło do powstania kryzysu, tylko jeszcze intensywniej” – zauważyła Klein.

Zielona papuga zamiast rudej wiewiórki?

Historii o braku wody nie musimy szukać w dalekiej Afryce, a wspomnienia upałów – w Stanach Zjednoczonych. Wystarczy przypomnieć sobie morderczo gorący czerwiec 2019 r., tropikalne noce w Polsce w sierpniu tego roku, straszliwy pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym kilka miesięcy temu, czy doniesienia o rekordowo niskim stanie Wisły w lipcu.

Symbolem klimatycznej tragedii na przełomie roku stał się płaczący koala. Tysiące tych i innych zwierząt ucierpiały w pożarach, które spustoszyły Australię.

Ogień nie jest jedyną przyczyną ginięcia całych gatunków – zarówno roślin, jak i zwierząt. Naukowcy opisują, że jesteśmy w fazie szóstego wielkiego wymierania w historii życia na ziemi. Wywołał je człowiek – ograniczając dzikim zwierzętom przestrzeń do życia, wycinając lasy, zatruwając wodę.

Obliczono, że jeszcze pół wieku temu na wolności żyło 450 tys. lwów. Dziś w naturze można spotkać zaledwie 20 tys. osobników tego gatunku. Milionowa populacja goryli spadła przez pół wieku do 200 tys.

Coraz częściej rodzime gatunki są wypierane przez nowe, inwazyjne. Większość „przybyszów”, których możemy się spodziewać w Europie, na skutek ocieplania się klimatu, będzie pochodzić ze strefy tropikalnej.

Z naszych lasów mogą zniknąć sosna zwyczajna, modrzew europejski czy brzoza brodawkowa – bardzo wrażliwe na globalny wzrost temperatury. Czy zamiast nich pojawią się oliwki i cytrusy? Od państw basenu Morza Śródziemnego, gdzie stanowią naturalny widok, nie odbiegamy latem w kwestii temperatur.

Inwazja papug zielonych, żyjących na wolności w Polsce to – zdaniem naukowców – kwestia czasu. W ocieplającym się klimacie Europy na wolności są już w stanie przeżyć także egzotyczne żółwie. Rudą wiewiórkę może wyprzeć w niedalekiej przyszłości wiewiórka czarna z Ameryki Północnej. A nasze rodzime raki – duży i agresywny rak Orconectes rusticus.

To wszystko wcale nie powinno nas cieszyć: wędrujące zwierzęta przenoszą nieznane choroby i pasożyty, a dla rodzimych gatunków mogą okazać się zabójcze. Takimi niebezpiecznymi gatunkami są występujące już u nas afrykański kleszcz, ćma bukszpanowa czy szrotówek, niszczący kasztanowce.

W Niemczech odnotowano już podobno przypadki występowania szerszenia azjatyckiego. Ten największy szerszeń świata może osiągać długość nawet 4,5 cm. Atakuje pszczele ule, a ich mieszkańców zabija odcinając im głowy. Może też zabić człowieka.