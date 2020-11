Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Wizytówką Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego może dziś być Wartostrada, która już na dobre wtopiła się w krajobraz miasta. Budowa pierwszego odcinka została zaproponowana w pierwszej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt stworzenia kolejnego odcinka zwyciężył 2 lata później, w 2015 roku. Od tamtej pory Wartostrada była już sukcesywnie rozbudowywana.

Nie tylko tereny nadwarciańskie wiele zyskały dzięki inwencji poznaniaków. W ramach projektu “Plażojada" zrewitalizowane zostały plaże i tereny nad brzegiem Rusałki, Jeziora Strzeszyńskiego i Kierskiego. Pojawiły się tam ławki, place zabaw, siłownie zewnętrzne, miejsca do gry w siatkówkę oraz trasy pieszo-rowerowe.

Palium i "Poranek"

Od samego początku PBO poznaniacy troszczyli się o tych, którzy potrzebują pomocy. W pierwszej edycji programu mieszkańcy zaproponowali rozbudowę Hospicjum Palium. I tak w centrum opieki paliatywnej pojawiło się nowe skrzydło z 13 łóżkami. Dziś jest to największe hospicjum w Poznaniu. Również jedną z pierwszych inwestycji, która powstała dzięki PBO, jest Dom Krótkiego Pobytu "Poranek". Zajął drugie miejsce w głosowaniu w 2013 roku. Zapewnia krótkoterminową, całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, jest to tzw. opieka wytchnieniowa. Z usług ośrodka mogą skorzystać opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy np. nagle trafiają do szpitala lub muszą gdzieś wyjechać.

Trenerzy senioralni i aktywne mamy

Sport zawsze był ważną częścią Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, nie tylko od strony inwestycyjnej - czyli nowych i wyremontowanych obiektów sportowych. Od kilku lat w głosowaniu wygrywa program bezpłatnych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i seniorów - "Trener osiedlowy i Trener senioralny". W ramach projektu treningi prowadzi wykwalifikowana kadra - absolwenci i pracownicy poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego - na boiskach i salach na terenie całego miasta.

"Aktywna mama i szczęśliwe dziecko" to drugi popularny projekt, który propagował aktywność fizyczną. Pierwszy raz mieszkańcy zaproponowali go w 2017 roku. To również program darmowych treningów, tym razem jednak adresowany do młodych matek. Atrakcyjność tego projektu polegała nie tylko na tym, że z zajęć można było korzystać nieodpłatnie. W trakcie treningów dzieciom uczestniczek była zapewniana opieka. Takie zajęcia odbywały co tydzień w szkołach podstawowych na Ratajach, Chartowie i Żegrzu.

Dla zwierząt

Wygrywały też ciekawe projekty dedykowane zwierzętom, jak nowa woliera dla ar z Palmiarni Poznańskiej. Jest kilkanaście razy większa od poprzedniej, dzięki czemu umożliwiła papugom swobodne latanie, a jej wnętrze imituje ich naturalne warunki życia.

Do PBO został zgłoszony też projekt Azylu dla ocalonych zwierząt, które nie odnajdą się już w swoim naturalnym środowisku, a nie mają szans, by trafić do schroniska. Również zyskał poparcie mieszkańców. Jako pierwsze zamieszkały w nim dwa lwy - Kizia i Leoś.

W ostatnim PBO zwyciężyło przedszkole dla zwierząt, czyli specjalne miejsce na terenie Nowego Zoo dla odrzuconych zwierząt, gdzie będą mogły być dokarmiane smoczkiem i otrzymać pomoc weterynaryjną. Projekt jest jeszcze w trakcie realizacji, ma być gotowy w marcu 2021 roku.

W walce ze smogiem

Przez dwa lata z rzędu - w 2019 i 2020 roku - był realizowany program "Skończmy ze smogiem w Poznaniu". Jego głównym założeniem były dofinansowania do wymiany pieców starej generacji w miejskich lokalach oraz kontrole przy użyciu dronów antysmogowych.

To tylko część popularnych projektów, które zwyciężyły w głosowaniach nad Poznańskim Budżetem Obywatelskim. W tym roku mieszkańcy mogą wybierać spośród 175 propozycji. Głosowanie odbywa się online. Z projektami można zapoznać się tutaj.