Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Unia Europejska już raz wsparła finansowo remont linii kolejowej z Poznania i Lubonia przez Stęszew, Grodzisk, Rakoniewice do Wolsztyna. Dzięki inwestycji zakończonej w 2014 r. pociągi na tej trasie jadą niewiele ponad półtorej godziny. Wyremontowano nie tylko tory, ale i przejazdy kolejowe oraz niektóre dworce kolejowe, które są teraz przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

- Dzięki wsparciu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 udało się wyremontować dwie ważne linie kolejowe z Poznania do Wągrowca oraz Wolsztyna. W obu przypadkach liczba pasażerów na tych trasach po remoncie wzrosła kilkukrotnie. Dodatkowo po uruchomieniu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej pociągów jest więcej. Wielkopolanie są gotowi przesiąść się do kolei, jeśli mają dobrą ofertę – mówi Wojciech Jankowiak, wicemarszałek woj. wielkopolskiego.

Remont linii do Wolsztyna kosztował 119 mln zł, z czego prawie 83 mln zł dołożyła Unia Europejska. Dzięki temu czas jazdy pociągów skrócił się o 17 min, a pociągi jeżdżą średnio 100 km/h. Do historii przeszły ograniczenia prędkości do 20-30 km/h, które obowiązywały ze względu na zły stan torów.

Historia zostanie zachowana

Teraz ekipy remontowe powrócą na 15-kilometrowy odcinek między Drzymałowem a Wolsztynem. – To ciąg dalszy modernizacji sprzed kilku lat. Planowana inwestycja uzupełni wykonane wcześniej prace. Przetarg na tę inwestycję zostanie rozstrzygnięty na początku przyszłego roku – tłumaczy Radosław Śledziński z PKP PLK. Kolejarze ubiegają się o prawie 109 mln zł w trwającym konkursie WRPO 2014+. Ułożone zostaną tu nowe tory, a bezstykowo połączone szyny zmniejszą hałas i oddziaływanie kolei na otoczenie. W Rakoniewicach oraz Wolsztynie planowana jest przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym i wymiana rozjazdów. Inwestycja poprawi przepustowość trasy, na którą będzie mogło wyjechać więcej składów.

- Ta inwestycja to realne korzyści dla mieszkańców Wielkopolski i zwiększenie roli kolei w systemie komunikacji regionalnej – nie ma wątpliwości Arnold Bresch, członek zarządu PKP PLK.

REKLAMA

Wzrośnie komfort podróży dzięki dostępniejszym peronom na stacjach Wolsztyn i Grodzisk Wlkp. Znajdzie się na nich zadaszenie, ławki i oświetlenie. Czytelne oznakowanie i nowe gabloty z rozkładem jazdy ułatwią orientację w podróży. W planach jest także remont przejść podziemnych. Natomiast osoby mające trudności z poruszaniem się skorzystają z pochylni prowadzących na perony.

Bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym zwiększy przebudowa 21 przejazdów kolejowo-drogowych. Na skrzyżowaniach ułożona będzie nowa nawierzchnia. Część przejazdów zyska dodatkowe zabezpieczenie, rogatki i sygnalizację, zamontowane zostaną kamery monitoringu. Co ważne dla miłośników kolei - linia otrzyma nowoczesne rozwiązania przy zachowaniu historycznego charakteru. Na trasie z początku XX w. nadal będą dawne semafory kształtowe i pojadą jak do tej pory zabytkowe parowozy. To ewenement na skalę światową, że takie lokomotywy jeżdżą na co dzień według normalnego rozkładu jazdy. Remont ma zakończyć się w 2023 r.

Wolsztyn wyremontował dworzec

Modernizacja tego odcinka linii kolejowej zacznie się w przyszłym roku. Natomiast mieszkańcy Wolsztyna już mogą cieszyć się ze zmodernizowanego dworca kolejowego. Obecnie trwają jeszcze tylko procedury związane z odbiorem technicznym.

- Efektem modernizacji i przebudowy wolsztyńskiego dworca jest nowoczesne centrum komunikacyjne. Obok kas biletowych, poczekalni i toalet, a więc tego co na dworcu niezbędne, znajdują się tu także salon prasowy, restauracja oraz małe kino. Mam więc nadzieję, że wolsztyński dworzec stanie się miejscem odwiedzanym nie tylko przy okazji podróży – cieszy się Wojciech Lis, burmistrz Wolsztyna.

Nowy dworzec w Wolsztynie Urząd Miasta Wolsztyn

Obiekt łączy pod jednym dachem zarówno dworzec kolejowy, jak i autobusowy. W ramach inwestycji powstał także nowy pawilon, gdzie znalazła się bagażownia, toaleta, wiata rowerowa oraz wieża zegarowa.

REKLAMA

Budowa rozpoczęła się w lipcu 2019 r. Inwestycja kosztowała prawie 13 mln zł, z czego ponad 4 mln zł to wsparcie z WRPO 2014+. Oficjalne otwarcie planowano na 27 listopada, ale ze względu na pandemię koronawirusa przełożono je na wiosnę przyszłego roku.

Trzy gminy też sięgnęły po pieniądze

W 2017 r. w konkursie WRPO 2014+ trzy gminy znajdujące się na linii kolejowej z Poznania do Wągrowca skutecznie powalczyły o dofinansowanie na remont swoich dworców – to Czerwonak, Murowana Goślina oraz położona kilkanaście kilometrów za Wągrowcem Gołańcz.

Gmina Czerwonak przejęła od PKP budynki dworców w samym Czerwonaku, Owińskach oraz Bolechowie. Inwestuje w nie od kilku lat, a na modernizację w tej ostatniej miejscowości zdobyła dofinansowanie właśnie z Unii Europejskiej. Projekt wart jest łącznie 3,6 mln zł, z czego 1 mln zł to wsparcie z WRPO 2014+. Prace budowlane w Bolechowie są na finiszu. Objęły m.in. wymianę konstrukcji dachowej, remont elewacji oraz modernizację instalacji sanitarnej, elektrycznej i wentylacyjnej. Dworzec został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pasażerowie będą mogli korzystać z nowoczesnej i funkcjonalnej strefy obsługi z poczekalnią i miejscem do pozostawienia bagażu oraz rowerów.

Z kolei w lipcu tego roku rozpoczął się remont dworca w Gołańczy, gdzie dzięki unijnemu wsparciu w kwocie 1,2 mln zł zaplanowano modernizację samego budynku z budową schodów zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem. Będzie także parking dla samochodów. Taką samą kwotę na remont swojego dworca pozyskała z Unii Europejskiej Murowana Goślina. Będzie on połączeniem funkcji komunikacyjnej z działalnością miejską. Otwarty zostanie tu m.in. klub seniora.

Remonty samych linii kolejowych i zakup nowoczesnego taboru kolejowego nie wystarczą. Muszą także zmieniać się same dworce. I w Wielkopolsce powoli to się właśnie dzieje.

Nowe pociągi spalinowe na trasie

Od wtorku na trasie z Poznania do Wągrowca i Wolsztyna kursują dwa nowe pociągi spalinowe typu 36WEhd z Newagu.

Ich zakup jest możliwy dzięki finansowemu wsparciu z WRPO 2014+. Łączna wartość zamówienia na cztery pojazdy opiewa na prawie 95 mln zł, z czego ponad 66 mln zł to dotacja unijna.

Nowe, trzyczłonowe składy posiadają 170 miejsc siedzących i mogą jechać bez problemu 120 km/h. Są dostosowane dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się, a pasażerowie mogą korzystać z licznych gniazdek do ładowania urządzeń elektrycznych. Jest też klimatyzacja oraz ekrany z informacją pasażerską.