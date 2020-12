W dwudziestoleciu międzywojennym nadwarciańskie tereny w rejonie Drogi Dębińskiej były oprócz parku Szelągowskiego kultowym miejscem wypoczynku poznaniaków. Zespół kąpielisk cieszył się ogromną popularnością.

Niestety, po drugiej wojnie światowej o wybudowanych tu Łazienkach Rzecznych zapominano. Opuszczone budynki szybko zamieniły się w ruinę, a okoliczny teren zarósł chwastami. Kilka lat temu władze Poznania wpadły na pomysł, by przywrócić temu miejscu dawny blask. Udało się pozyskać ponad 5 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Inwestycja ruszyła dwa lata temu.

Kobiety i mężczyźni mieli osobne plaże

Pierwsze kąpielisko w tym miejscu powstało jeszcze pod koniec XIX w. Stanęły tu nawet prowizoryczne, drewniane budynki. Ale tak naprawdę ta część Wildy - położona na terenie Bielników, dawnej nadwarciańskiej osady - ożyła, gdy w latach 1924-25 wybudowano istniejący do dziś budynek Łazienek Rzecznych, który wpisany jest do rejestru zabytków.

Łazienki nad Wartą w 1926 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Został on wzniesiony na sztucznie usypanej skarpie. Na początku znajdowały się tu przebieralnie ze 128 kabinami i szatnią dla 200 osób. Działała również restauracja i kasy biletowe, było też mieszkanie dozorcy i stacja pogotowia ratunkowego.

REKLAMA

Dzisiaj trudno w to uwierzyć, ale gdy zespół kąpielisk rozpoczynał działalność, kobiety i mężczyźni wypoczywali osobno. Ale ostatecznie zdecydowano się także na wprowadzenie plaży rodzinnej. Jednego dnia przychodziło tu nawet 5 tysięcy osób. A ciekawym rozwiązaniem było to, że wykorzystywano wodę z czystej wtedy Warty, która wpływała do specjalnej zatoki.

- Naszym marzeniem było przywrócenie temu terenowi dawnej świetności, by ponownie mógł służyć poznaniakom - tłumaczy rozpoczęcie tej inwestycji Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Będą biura i restauracja

Główny, murowany budynek Łazienek Rzecznych zbudowano na planie kwadratu. Od zachodu zakończony jest czterokolumnowym portykiem i prowadzą do niego szerokie schody. Natomiast od wschodu znajduje się duży, prostokątny taras. Do środkowego, murowanego budynku dostawiono dwa wąskie skrzydła boczne.

Dzięki przeprowadzonej modernizacji obiekt zachował swoją historyczną formę, nawiązującą do popularnego 100 lat temu stylu dworkowego. Przede wszystkim znalazło się w nim miejsce na biura. Działać tutaj też będą m.in. innowacyjne firmy. Część powierzchni biurowej udostępniona zostanie także na biura coworkingowe – w tym przypadku chodzi o wynajem biurka jako pojedynczego miejsca pracy. Choć dzisiaj w czasach pandemii, kiedy kto tylko może, pracuje z domu, chętnych na taką działalność jest nieco mniej.

REKLAMA

- Zmodernizowany budynek pełni funkcję usługowo-biurową, część lokali już wynajęliśmy. Jest także miejsce na restaurację, ale w tym przypadku na razie szukamy najemcy - mówi Daria Frąk z Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji, które przeprowadziło modernizację i opiekuje się terenem.

Poznaniacy zabytek polubili

Oprócz remontu elewacji wymienione zostały również wszystkie instalacje wewnętrzne. Sale wygłuszono, zamontowano klimatyzację, a także zmodernizowano piwnice i poddasza. Odnowiono podcienia, a ich część przeszklono, dzięki czemu powstały dodatkowe sale do zajęć, warsztatów i przestrzeń na wystawy malarskie. Powstała też większa sala sportowo-muzyczna.

Budynek został także dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jest również sporo udogodnień dla rowerzystów, jak stojaki, szatnia czy natryski.

- Kiedyś te obiekty miały charakter sezonowy, a teraz całoroczny. Teren wokół budynku jest otwarty dla wszystkich mieszkańców. Nie brakuje spacerowiczów, tuż obok przebiega Wartostrada, więc i rowerzystów nie brakuje - opowiada Frąk.

Nic dziwnego, że poznaniacy to miejsce polubili. Bo nowy blask odzyskał także położony obok ogród jordanowski. Dzieci mają plac zabaw, są boiska do gry w siatkówkę oraz kort tenisowy. Jest także fontanna, a przy alejkach parkowych pojawiła się nowa mała architektura. Odrestaurowano charakterystyczną rzeźbę Edwarda Haupta „Macierzyństwo”.

Łącznie inwestycja kosztowała ponad 15 mln zł, a projekt wpisuje się w program rewitalizacyjny „Na rzecz Warty” realizowany m.in. przez miasto Poznań oraz spółkę WCWI. Rewitalizację tego miejsca zakończono na początku tego roku. Na pierwszy dzień wiosny planowano wielkie otwarcie z udziałem setek, jeśli nie nawet tysięcy poznaniaków. Niestety, dwa tygodnie wcześniej również do Polski dotarła pandemia koronawirusa.

- To spotkanie musieliśmy niestety odwołać. Wszystko odbyło się kilka miesięcy później ze znacznie mniejszym rozmachem. Ale mamy nadzieję, że ten trudny czas przeminie i Łazienki Rzeczne będą przyciągać poznaniaków - podsumowuje Daria Frąk z WCWI.

Piła też stawia na rzekę

Swój projekt rewitalizacyjny terenów nadrzecznych realizuje również Piła. W tym przypadku nie chodzi o Wartę, tylko Gwdę.

Chodzi o północną część wyspy miejskiej i tereny nadrzeczne, po drugiej stronie rzeki Gwdy. W tym miejscu powstają m.in. atrakcje dla młodzieży. Będzie duża skateplaza do jazdy na deskorolce, tor rolkowy oraz boiska sportowe do gry w siatkówkę i koszykówkę. Zaprojektowano w tym miejscu również kalistenikę. O co chodzi? Otóż będzie można w tym miejscu np. podciągać się na różnego rodzaju drążkach.

Oba miejsca inwestycji spina wybudowany już w ramach projektu most pieszo-rowerowy. Zagospodarowanie terenów nadrzecznych umożliwi aktywność i integrację społeczną również osobom starszym, niepełnosprawnym i ich rodzinom. Wykorzystany zostanie potencjał przyrodniczy obszaru, w tym walory malowniczej rzeki Gwdy. Zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest na pierwszą połowę 2021 roku. Miasto Piła na projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej” otrzymało z Unii 14,4 mln zł, z puli tzw. OSI, czyli Obszarów Strategicznej Interwencji.