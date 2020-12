Był początek grudnia. Monika, instruktorka fitness, na swojej klatce schodowej na poznańskim os. Kopernika znalazła Janę z Białorusi. Spała na półpiętrze. Nie pierwszy dzień. – Wielu ludzi widziało tę młodą kobietę. Teraz mówią, że chcieli pomóc, ale nikt nic nie robił – opowiada. – Pytają jedynie, jak ja jej pomogłam. Nie winię tych ludzi, kontakt z Janą nie był łatwy, chwilami zachowywała się, jakby pomocy w ogóle nie chciała.

Była małomówna, nie chciała rozmawiać ani nawiązać kontaktu z Moniką. Jednak Monika razem z koleżanką Agatą, na co dzień zajmującą się kulturą, uparły się, że pomogą młodej Białorusince. I nie chodziło tylko o doraźną pomoc – koce i coś do jedzenia, co Monika przyniosła z mieszkania. Bo Jana nie chciała się ruszyć z klatki schodowej. I nie była zbyt rozmowna. – Podejrzewam, że kryje się za tym jakaś trudna historia – mówi dziś Monika.

Żeby pomóc dziewczynie, dzwoniła w kilka miejsc w Poznaniu, także do męskich noclegowni. – Wszędzie słyszałam, że albo nie ma miejsc, albo jak to ktoś z zagranicy, to nie, albo że pandemia koronawirusa, albo że MOPR musi się zgodzić – opowiada. – Tylko w noclegowni na Krańcowej coś było, ale stamtąd trzeba się wyprowadzać o siódmej rano. W schronisku dla bezdomnych na Szczepankowie chcieli nam pomóc, ale mogli przyjąć Janę dopiero od 18 grudnia, więc cały tydzień i tak musiałaby koczować na klatce.

Pomożemy, ale...

Nie mając już pomysłu, jak pomóc Janie z Białorusi, Monika dzwoni do Agaty. A Agata dalej – do Migrant Point w Poznaniu, do Barki, do kolejnej koleżanki, która pracuje w pomocy społecznej. – To od niej dowiedziałam się, że teraz pomaganie osobom bez dachu nad głową to wielki problem przez pandemię koronawirusa – opowiada. – Pomoc, która dotychczas działała, nie jest już tak sprawna, bo wszyscy muszą przejść kwarantannę.

O tym, jak bardzo pandemia utrudnia pomoc bezdomnym, pisaliśmy już wiosną. Na szczęście teraz Poznań radzi sobie z tym dzięki kontenerom mieszkalnym – to w nich przebywają (do 10 dni) osoby, które w czasie rozprzestrzeniania się koronawirusa są w kryzysie bezdomności.

– W Migrant Point usłyszałam, że oczywiście pomogą, ale potem, że jednak nie, bo koronawirus.

Mogą dać tłumacza i prawnika. Rozumiesz: dziewczynie, która nie ma gdzie spać! – denerwuje się Agata.

– Pani z MOPR też obiecała przyjść i pogadać, nie przyszła.

Jana chce wrócić na Białoruś

W końcu Jana nabrała chyba nieco zaufania do Moniki i Agaty, bo zaczęła o sobie opowiadać. Miała paszport, który stracił już ważność, podobnie jak wiza. Tłumaczyła łamaną polszczyzną, że niedawno mieszkała u koleżanki, ale ta wyjechała, więc Jana musiała się wyprowadzić. Wcześniej przez ok. 10 lat mieszkała z narzeczonym z Niemiec w Słubicach. A gdy się rozstali, przyjechała właśnie do Poznania do koleżanki. Mówiła, że zgubiła portfel i komórkę, i dlatego koczuje na klatce schodowej.

– Wreszcie Jana wyznała, że jedyne, czego chce, to wrócić na Białoruś – mówi Monika. – Dała nam w końcu namiary na swoją siostrę, a ta na znajomego w Polsce – dodaje Agata. – Bałyśmy się trochę, ale ten znajomy, pan Leszek, pomógł Janie.

Umówiły się z nim na jednej ze stacji benzynowych na Grunwaldzie. Na wszelki wypadek zawiadomiły o wszystkim dyżurnego policji. – Super zareagował, przysłali na stację ekipę, żeby sprawdziła pana Leszka – opowiada Agata. – On też na szczęście nie miał z tym problemów, zrozumiał naszą zapobiegliwość.

Siatka pełna jedzenia i komórka

Wreszcie udało się Janę wsadzić do pociągu do Białegostoku. Pan Leszek wypakował dziewczynie siatkę jedzeniem, Monika kupiła komórkę, żeby Jana dała znać, gdy już dotrze na Białoruś.

– To wygląda na szczęśliwe zakończenie, ale najbardziej poraziło nas, że żadna miejska instytucja nie pomaga w takiej sytuacji – mówi Agata. Monika dodaje, że gdy wydzwaniała po ośrodkach pomocy, to miała wrażenie spychologii. Agata: – Policjanci powiedzieli nam jeszcze, że gdyby Jana miała dziecko, to zawsze można próbować w ośrodkach dla samotnych matek. No ale bez dziecka nie ma takiej możliwości.

Jak pomóc w takiej sytuacji?

Co na to władze Poznania? Jak miasto pomaga teraz osobom bez dachu nad głową, które w dodatku mogą być obcokrajowcami?

Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych poznańskiego Urzędu Miasta, w odpowiedzi wysyła obszerny mail. A w nim wyciągi przepisów z ustawy o cudzoziemcach, że przysługuje im poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne... Jest i o pomocy prawnika oraz tłumacza w Migrant Point. Zaczynam się gotować podczas czytania, jak wcześniej Agata. Bo chodzi o prostą rzecz: żeby znaleziony przez poznaniaków obcokrajowiec mógł dostać miejsce do spania. I żeby ten, kto go znajdzie, mógł pomóc jak najszybciej zamiast siedzieć na telefonie.

Wreszcie udaje się ustalić, że w takich sytuacjach najlepiej kontaktować się z Punktem Interwencji Kryzysowej przy ul. Niedziałkowskiego 30. Telefony: 61 835 48 65, 61 835 48 66 lub bezpośrednio do hostelu: 61 816 06 78.