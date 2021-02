Niewielka grupa, około 30 osób, zebrała się w czwartkowy wieczór na placu Wolności w Poznaniu. Mieli białoruskie flagi i zdjęcia skazanych dziennikarek.

Koleżanki z Biełsatu

- Nie liczyłam na to, że sąd powie prawdę: że ten cały proces jest sfabrykowany, przepraszamy was, dziewczyny, możecie iść do domu. Ale nie sądziłam jednak, że skażą je na więzienie. Trudno sobie wyobrazić, że dziewczyny w moim wieku pójdą do prawdziwego, ciężkiego więzienia na dwa lata. Za to, że wykonywały swoją pracę - mówi Ksenia Tarasewicz, dziennikarka Biełsatu mieszkająca w Poznaniu. Skazane 27-letnia Kaciaryna Andrejewa i 23-letnia Daria Czulcowa to jej koleżanki z telewizji Biełsat.