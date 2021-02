Z położonego na południu Wielkopolski Rawicza bliżej jest do Wrocławia (65 km) niż do Poznania (120 km szybką drogą S5). Ale gdy w 1998 r. doszło do reformy administracyjnej, miasto znalazło się w granicach województwa wielkopolskiego. Taka była wola mieszkańców, którzy nawiązywali m.in. do historii, a zwłaszcza do powstania wielkopolskiego. W tym rejonie Polacy stawili mocny opór państwu niemieckiemu.

Rawicz – powiat i miasto – także wykorzystuje swoją szansę, starając się o fundusze unijne. To m.in. dzięki otrzymanemu dofinansowaniu (11,5 mln zł) powstało nowe skrzydło szpitala powiatowego. Podobną kwotę (11,2 mln zł) samorząd miejski pozyskał na projekt rewitalizacji centrum miasta z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.