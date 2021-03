Nowotwory są drugą przyczyną zgonów w Polsce. W przypadku kobiet najczęściej jest to rak piersi oraz rak szyjki macicy, u mężczyzn to nowotwory płuc oraz rak gruczołu krokowego. Choroby te występują na podobnym poziomie w poszczególnych krajach Europy, ale w Polsce częściej są wykrywane już w zaawansowanym stadium, co zdecydowanie zmniejsza szanse na wyleczenie.

Dlatego Unia Europejska z jednej strony chętnie wspiera finansowo wszelkie badania profilaktyczne, ale z drugiej przychylnym okiem patrzy również na programy, które pomagają już w samym leczeniu choroby. Jednym z nich jest nowatorski projekt realizowany przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu (SKPP). Chodzi o „Kardioonkologię”, czyli program prewencji niewydolności serca u pacjentów onkologicznych.