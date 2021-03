Wydawać by się mogło, że czas lockdownu i gospodarczego spowolnienia to nie jest dobry moment na tego typu konkurs. Ale skoro Poznański Lider Przedsiębiorczości oparł się takiemu kryzysowi jak w 2008 r., gdy odczuliśmy skutki upadku wielkiego banku Lehman Brothers w USA, to i z pandemią koronawirusa musi sobie poradzić.

Dlatego powiat poznański zaprasza małych i średnich przedsiębiorców z terenu Metropolii Poznań do pochwalenia się swoimi osiągnięciami. - Przedsiębiorcy sami dopytywali, czy konkurs się odbędzie. Dlatego gorąco zachęcamy do udziału – podkreśla Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański.

To była pierwsza edycja w czasach pandemii

Udało się pokonać trudności już w ubiegłym roku, kiedy nabór do konkursu ogłoszono tuż przed pierwszym potwierdzonym przypadkiem COVID-19 w Polsce. Mimo problemów związanych z zamrożeniem gospodarki zgłoszeń nie brakowało. Dlatego starosta poznański Jan Grabkowski podczas uroczystej gali w Bazarze wiele razy podkreślał, jak ważne jest docenienie firm właśnie w czasach kryzysu. - Przedsiębiorcy zmierzyli się z pandemią, wirusem, który jest najgorszym przeciwnikiem w gospodarce. Tym bardziej uważam, że to jest niezwykle ważne wydarzenie – mówił Grabkowski.

W tym trudnym 2020 r. laureatami zostały firmy z branży poligraficznej, farmaceutycznej i meblarskiej. Najlepszą w kategorii Mikroprzedsiębiorca została spółka Smart Pharma, znana z innowacyjnych artykułów medycznych. W ofercie ma m.in. linię produktów kompleksowo wspierających profilaktykę oraz leczenie niedokrwistości z niedoboru żelaza.

– Laureatem zostaliśmy w czasie epidemii, ale kapituła oceniała nasz dorobek i efekty naszej pracy w dłuższej perspektywie czasu, a nie tylko w tym trudnym dla wszystkich okresie – mówił prezes firmy Michał Taisner. I tak wspominał początki: – Były bardzo trudne, ponieważ nasza bezpośrednia konkurencja nie przebierała w środkach, żeby utrudnić nam promocję naszych produktów oraz ich rozwój. Na szczęście udało się nam zakończyć tę walkę sukcesem – cieszył się prezes.

Najlepszym Małym Przedsiębiorcą okazała się firma poligraficzna WITO. Specjalizuje się w produkcji różnego rodzaju etykiet samoprzylepnych i bezklejowych. Ma nowoczesny park maszynowy i stosuje nowe technologie. – Do trzech razy sztuka, dwa razy zostaliśmy wyróżnieni, a teraz wreszcie jesteśmy liderami – nie ukrywał radości Tomasz Zglinicki, szef firmy, której również udało się uchronić przed kryzysem. – Na szczęście nie odczuliśmy negatywnych skutków epidemii koronawirusa, ponieważ działamy w wielu gałęziach przemysłu. Niektóre branże, np. motoryzacyjna czy meblarska, znacznie ograniczyły zamówienia. Natomiast w takich jak spożywcza i kosmetyczna odnotowaliśmy znaczny wzrost zamówień – tłumaczył.

W kategorii Średni Przedsiębiorca doceniono rok temu firmę Maro, działającą w branży mebli biurowych, w sektorze zaliczanym do klasy premium. – Działamy na rynku od prawie 30 lat. Jesteśmy firmą rodzinną. Zatrudniamy 170 osób, a 50 proc. produkcji eksportujemy. Wirusowi się oparliśmy, przynajmniej na razie, i z tego się cieszymy – mówił prezes Roman Błaszak. I mocno podkreślił, że ta nagroda dla przedsiębiorców naprawdę jest darmowa. – Znam tylko dwa konkursy, gdzie po zgłoszeniu nie trzeba robić przelewu. Pierwszy to Złote Medale Międzynarodowych Targów Poznańskich, a drugi to właśnie Poznański Lider Przedsiębiorczości. To świadczy o jakości – mówił. I niech to będzie zachętą do tegorocznej edycji.

Lider staje się pełnoletni

Prestiżowe tytuły Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości zostaną w tym roku przyznane już po raz 18. To oznacza, że w symboliczny sposób konkurs osiąga pełnoletność.

Jak co roku zaproszenie do udziału kierowane jest do średnich, małych oraz mikroprzedsiębiorstw. Wystartować mogą także start-upy z terenu Metropolii Poznań, a więc miasta Poznania i powiatu poznańskiego oraz gmin Oborniki, Skoki, Szamotuły i Śrem, które notują sukcesy na rynku. Stawiają na szeroko pojętą przedsiębiorczość i działalność społeczną, a także posiadają ciekawą ofertę oraz rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowiązań. Nie ma mowy, że ktoś zalega np. ze składkami czy ma jakiekolwiek zaległości w wypłatach dla pracowników.

Drugi rok z rzędu jedynym organizatorem konkursu jest powiat poznański. - W ubiegłym roku wprowadziliśmy punkty za działania proekologiczne realizowane przez przedsiębiorcę, a także zwiększyliśmy zasięg terytorialny konkursu na całą metropolię – wskazuje wicestarosta Tomasz Łubiński. Wcześniej mogły się zgłaszać tylko firmy z aglomeracji poznańskiej.

Władze powiatu mają nadzieję, że mimo trwającej już rok pandemii wielu przedsiębiorców poradzi sobie w tym trudnym czasie. Niektórzy już zdecydowali się na wprowadzenie nowych rozwiązań. Np. niektórzy z powodzeniem się przebranżowili.

– Konkurs na stałe wpisał się już w kalendarz imprez gospodarczych w naszym regionie. Firmy chętnie do niego przystępują – mówi Łubiński. A na podstawowe pytanie, dlaczego warto się zgłosić, odpowiada: – Bo udział w naszym przedsięwzięciu się opłaca. Wyróżnione przedsiębiorstwa są mocniej rozpoznawalne na rynku. Zapraszane są do udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach, targach i misjach gospodarczych. Są synonimem naszej gospodarności i rzetelności – mówi wicestarosta poznański, który w tym roku będzie przewodniczącym kapituły.

Na zwycięzców poza tytułem Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości czekają atrakcyjne nagrody o wartości ponad 100 tys. zł. Startujących ponownie oceni partner merytoryczny, firma Grant Thornton Frąckowiak. Organizatorem konkursu jest Jan Grabkowski – starosta poznański. Fundatorami nagród są w tym roku: Międzynarodowe Targi Poznańskie, PKO Bank Polski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Grant Thornton oraz Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Wśród patronów medialnych wydarzenia jest m.in. "Gazeta Wyborcza".

Jak się zgłosić?

- Podobnie jak w ubiegłych latach udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny, a zgłoszenia od start-upów, mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw można przesyłać do 16 kwietnia.

- Formularze i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.pfpp.com.pl/lidermsp oraz uzyskać pod numerem telefonu 61 841 05 44 w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Formularz wraz z załącznikami można przesyłać także drogą elektroniczną na adres lidermsp@powiat.poznan.pl.

- Dokument podpisany przez osobę uprawnioną („Oświadczenie kandydata do tytułu Poznański Lider Przedsiębiorczości") należy złożyć lub przesłać pocztą tradycyjną na adres biura konkursu: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: Konkurs o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości.