Druga odsłona naszego plebiscytu samorządowego poświęcona jest przyszłości. Pod koniec marca zaprosiliśmy Was do rozmowy o tym, jak powinny rozwijać się nasze miasta i regiony, na co samorządy powinny postawić akcent, planując działania nie tylko na najbliższe lata, ale i dziesięciolecia. Etap zbierania propozycji za nami, czas rozpocząć głosowanie. Potrwa ono do 3 maja, wyniki ogłosimy 7 maja.

Głosowanie odbywa się na poznan.wyborcza.pl. Każdy Czytelnik może oddać jeden głos. Listę siedmiu zwycięskich wyzwań stworzymy z tych, które uzyskają najwięcej Waszych głosów.

Propozycje wyzwań dla Poznania

1) Koniec z wykluczeniem. Edukacja równościowa w szkołach, przedszkolach, na uczelniach, w urzędach i instytucjach samorządowych. Realne wsparcie dla mniejszości.

Blok przy ul. Barzyńskiego na poznańskich Jeżycach Fot. Piotr Skórnicki / Agencja Gazeta

Miasto to ludzie. Młodzi i starzy. Zdrowi i chorzy. Pełnosprawni, pełnoprawni i tacy, którzy potrzebują wsparcia. O różnych kolorach skóry, różnym miejscu pochodzenia, różnych orientacjach seksualnych, różnych przekonaniach religijnych, różnym statusie materialnym. Wszyscy powinni czuć się w Poznaniu dobrze, na swoim miejscu. Wszyscy powinni mieć szansę na godne życie, mieszkanie, pracę, dostęp do służby zdrowia i edukacji. Potrzebujemy kompleksowych programów równościowych - skierowanych zarówno do osób zagrożonych wykluczeniem, do dzieci i młodzieży szkolnej, do urzędników.

2) Mądra szkoła. Taka, która troszczy się o każdego ucznia, w wymiarze wiedzy, kondycji psychicznej i fizycznej, rozwoju zainteresowań, zdobywania kompetencji społecznych.

Edukacja to nie tylko testy. Szkoła się zmienia, staje przed nowymi wyzwaniami, potrzebuje pilnej reformy - stało się to widoczne zwłaszcza teraz, gdy dotknęła nas epidemia koronawirusa, która zamknęła większość uczniów w domach. Dzieci i młodzież potrzebują szczególnego wsparcia, by odnaleźć się w tym trudnym czasie, by nadrobić zaległości. Potrzebujemy programów, które zauważają potrzeby dzieci, pomagają im odnaleźć właściwą ścieżkę edukacji i kariery zawodowej.

3) Studencie, zostań! Silny Akademicki Poznań - wspólna oferta uczelni i miasta dająca konkretne perspektywy na pracę i mieszkanie, zawierająca system konkretnych benefitów.

Collegium Iuridicum - siedziba Wydziału Prawa i Administracji w Poznaniu DANIEL PACH

Znakomite uczelnie to jedno. Równie istotne jest przekonanie młodych ludzi z Polski, Europy i całego świata, że warto do Poznania przyjechać i tu pozostać. Dlatego potrzebujemy kompleksowego, przygotowanego we współpracy z uczelniami programu promocji, atrakcyjnej oferty dla przyszłych studentów, obejmującej m.in. sprawy bytowe, ale też kreślącej atrakcyjne perspektywy na przyszłość.

4) Niech metropolia rośnie w siłę. Większa integracja Poznania i ościennych gmin to sukces gospodarczy, magnes dla inwestorów i nowych mieszkańców.

Aglomeracja skupia ponad 40 proc. firm i osób zatrudnionych w Wielkopolsce, zamieszkuje ją ponad milion osób w Poznaniu i 22 ościennych gminach. Jej dalsza integracja (transport, edukacja, planowanie przestrzenne, działania promocyjne) i zwiększanie roli w województwie, w Polsce, na arenie międzynarodowej to klucz do sukcesu gospodarczego i magnes dla nowych mieszkańców.

5) Naprawdę zielone miasto. Czas pokonać smog, sadzić więcej drzew, zminimalizować wycinki, budować nowe parki, rozwijać program retencji.

Katastrofa klimatyczna to fakt. Dlatego troska o środowisko i działania proekologiczne to sprawy kluczowe dla naszej przyszłości. Potrzebujemy konkretnego, przejrzystego harmonogramu walki ze smogiem - i mierzalnych, osadzonych w czasie celów w tym zakresie. Potrzebujemy prawdziwie zrównoważonego transportu. Potrzebujemy przemyślanej, przejrzystej i czytelnej dla mieszkańców polityki związanej z zielenią w mieście (wycinki i nasadzenia), potrzebujemy nowych parków i skwerów w miejscach wypracowanych we współpracy z mieszkańcami miasta. Ogromne znaczenie ma kompleksowy i efektywny program odzyskiwania wody.

6) Koniec dominacji kierowców. Ulice i chodniki (równe i szerokie) przede wszystkim dla pieszych i rowerzystów, redukcja liczby aut w centrum.

Na rowerowym liczniku przy pl. Wolności liczby wyglądają dziś całkiem inaczej Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

Rozwój infrastruktury dla pieszych i rowerzystów oraz pojazdów wykorzystujących alternatywne źródła napędu - to coś, co w nowoczesnym mieście jest absolutnie niezbędne. Należy znacząco ograniczyć ruch samochodowy w centrum, wprowadzając obostrzenia związane z emisją spalin, wprowadzając dodatkowe opłaty za wjazd do śródmieścia, zdecydowanie walcząc z dzikim parkowaniem. Dobra komunikacja miejska to zachęta do rezygnacji z niszczących nasze środowisko samochodów. Dlatego należy stawiać na jak najlepsze skomunikowanie osiedli peryferyjnych z centrum miasta, zapewniające komfortowe przemieszczanie się.

7) Poznań na wysoki połysk. Żadnych śmieci na chodnikach, żadnych przepełnionych pojemników. Kompleksowy system zagospodarowania odpadów.

Czystość i porządek są w Poznaniu wręcz legendarne. Ale jak jest w rzeczywistości? To już zależy tylko od nas. Nie może być tak, że w XXI wieku na naszych ulicach i osiedlach zalegają śmieci. Nie możemy czekać tygodniami na ich odbiór. A gdy już trafią na składowisko - chcemy, by były jak najlepiej przerobione lub powtórnie wykorzystane. Potrzebujemy kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów i oczyszczania miasta. Działań, dzięki którym miasto będzie świecić czystością i przykładem.

8) Miasto obywatelskie. Łatwy dostęp do informacji o działaniach samorządu, powszechne konsultacje, rzeczywisty wpływ na podejmowane przez urząd decyzje.

Podstawą dobrego funkcjonowania miasta jest jasna i czytelna dla mieszkańców komunikacja z samorządem. Szeroki dostęp do wiedzy o działaniach urzędu miasta, prosty kontakt, dostęp do wiedzy o planowanych działaniach, realny wpływ na decyzje - wszystko to są sprawy decydujące o wzajemnym zrozumieniu, a to klucz do realizacji planów.

9) Poza centrum też ma być dobrze. Dobra komunikacja miejska, fajne przestrzenie wspólne na osiedlach, łatwy dostęp do usług, kultury, edukacji.

Budowa trasy tramwajowej na Naramowice Fot. Piotr Skornicki / Agencja Gazeta

Śródmieście Poznania to jego wizytówka, to tu przyjeżdżają turyści. Ale miasto to przede wszystkim jego mieszkańcy, żyjący w różnych zakątkach, także na peryferiach. Trzeba o nich zadbać, zapewniając im komfort życia: parki i zieleńce, place zabaw, osiedlowe domy kultury. A także troszcząc się o to, by bez przeszkód i wygodnie mogli dostać się do instytucji, urzędów, ośrodków zdrowia i kultury w centrum.

10) Odbudowa po pandemii. Stworzenie i realizacja programu odnowy gospodarki, wsparcie dla branż, które najbardziej ucierpiały.

Koronawirus wszystkich nas poturbował. Już teraz trzeba myśleć o kompleksowej odbudowie gospodarki Poznania i regionu, o impulsach, które nie tylko na nowo ją ożywią, ale też wzniosą na jeszcze wyższy poziom. Stąd potrzeba przyciągnięcia nowych inwestorów i tworzenia nowych miejsc pracy. Czas epidemii to także czas wielkiej solidarności społecznej - nie możemy o niej zapominać. A więc: wsparcie dla osób, które kryzys dotknął w sposób szczególny, system zniżek i zachęt dla branż, które całymi miesiącami nie mogły normalnie funkcjonować i zarabiać.

11) Miasto pisarzy. Stwórzmy europejski festiwal literacki, który przyciągnie do Poznania uznanych twórców i rzesze ich fanów.

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, filia przy ul. Lodowej na Łazarzu Fot. Piotr Skornicki / Agencja Gazeta

Kultura jest jedną z ważniejszych części miasta. Mamy festiwal Malta - dlaczego nie stworzyć święta tych, którzy uwielbiają czytać? Zaprośmy do siebie pisarzy. I tych bardzo znanych, z wielkimi nazwiskami, i tych, którzy dopiero zaczynają. Mamy znakomite wydawnictwa, mamy targi książki, które mogłyby się w ten sposób rozwinąć. Mamy wreszcie wiele instytucji kulturalnych, które mogłyby włączyć się w organizację takiego wydarzenia - począwszy od CK "Zamek" przez Bibliotekę Raczyńskich po prywatne księgarnie. Festiwal pisarzy mógłby stać się znakomitą miejską imprezą, angażującą mieszkańców, rozgrywającą się w wielu przestrzeniach.

12) Zdrowe miasto. Efektywne pogramy profilaktyczne dla wszystkich grup wiekowych, programy szczepień, edukacja zdrowotna w szkołach.

Epidemia zmasakrowała system ochrony zdrowia, ludzie przestali chodzić do lekarzy, coraz mniej się badają, zaniedbują profilaktykę. To będzie miało długotrwałe efekty, na które już teraz musimy się szykować. Trzeba też uczyć troski o siebie kolejne pokolenia, od najmłodszych lat wpajając zdrowe nawyki, przyzwyczajając do zdrowej diety, ruchu, kontaktu z lekarzami.