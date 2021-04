Jeszcze niedawno wydawało się, że pociągi i autobusy, a także samochody napędzane wodorem to melodia bliżej nieokreślonej przyszłości. Gdy półtora roku temu samorząd województwa wielkopolskiego startował z projektem Wielkopolska Platforma Wodorowa, wielu zastanawiało się nad celowością tego rozwiązania. To bardziej kojarzyło się z filmem science fiction niż realnym rozwiązaniem. Tymczasem to już się dzieje.

Pociągi na wodór jadą 140 km na godz.

Pasażerowie linii kolejowych pozbawionych trakcji elektrycznych, jak np. z Poznania do Wągrowca czy Grodziska Wlkp., dobrze znają charakterystyczny dźwięk dieslowskiego silnika. Choć nowoczesne składy i tak emitują mniej szkodliwych substancji niż stare lokomotywy spalinowe, to i tak nikt nie ma wątpliwości, że szkodzą środowisku. Przełomem są dopiero pociągi wodorowe.