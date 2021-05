Historia turystycznych ścieżek rowerowych w Wielkopolsce zaczęła się dokładnie 20 lat temu, kiedy wyznaczono jeden z pierwszych tego typu szlaków w naszym kraju - Pierścień Rowerowy Dookoła Poznania. Niewiele osób pamięta, że na jego pomysł wpadł znany w regionie popularyzator ruchu rowerowego Andrzej Billert. Projekt podchwycili pracownicy urzędu marszałkowskiego, który po reformie administracyjnej rozpoczynał właśnie swoją działalność. I tak w 2001 r. historia na dwóch kółkach zaczęła się kręcić.

- Nie było jeszcze wtedy internetu w każdej gminie. Nikt nie śnił o smartfonach czy powszechnych obecnie GPS-ach - wspomina Andrzej Kaleniewicz, rowerowy zapaleniec z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Jak zatem trasa powstała? - Po prostu wsiedliśmy z dyrektorem Tomaszem Wiktorem na rowery i kawałek po kawałku ją wyznaczaliśmy. Nie było możliwości, żeby od razu nanosić ją np. na tablety. Wszystko odbywało się ręcznie. Do dzisiaj mam notatki z tego czasu - dodaje.

Do pierwszego, grupowego przejazdu w jeden dzień doszło 8 lipca 2001 r. Ekipie zajęło to 7 godz. 50 min i 6 s. Ale to byli oczywiście profesjonaliści. Trasę można bez problemu dzielić na etapy, dojeżdżając np. pociągiem. Wtedy podawano, że szlak liczy 173 km, ale po zmianach i dokładnych obliczeniach wynosi obecnie 167 km.

Dzisiaj w każdym regionie województwa są piękne i dobrze wyposażone ścieżki rowerowe. Dużą część z nich powstała dzięki wsparciu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.

Pętla trzcianecka na rodzinny wyjazd

W czasach pandemii nie ma lepszej formy wypoczynku niż jazda na rowerze. Dlatego cieszy każda nowa inwestycja. Tydzień temu otwarto np. 5-kilometrową drogę dla rowerów ze Smolarni do Trzcianki w północno-zachodniej Wielkopolsce. Prowadzi nad piękne i położone w lesie jezioro Straduń.

- Trasa domknęła tzw. pętlę trzcianecką, dzięki której mieszkańcy gminy ścieżkami rowerowymi mogą poruszać się po okrężnej trasie, liczącej ok. 18 km – cieszy się Krzysztof Jaworski, burmistrz Trzcianki.

Ścieżka rowerowa ze Smolarni do Trzcianki Urząd Miasta i Gminy Trzcianka

To zatem idealna trasa dla całych rodzin, bo dystans nie zniechęci nawet kilkuletnich rowerzystów, którzy zaczynają dopiero przygodę na dwóch kółkach. Etap realizowany ze Smolarni do Trzcianki został wybudowany dzięki funduszom unijnym w ramach wspierania strategii niskoemisyjnych – w tym mobilności miejskiej. Dlatego projekt objął również wymianę 32 opraw świetlnych na ledowe, na odcinku funkcjonującej już wcześniej ścieżki w granicach miasta. Dofinansowanie z funduszy unijnych wyniosło ponad 1,3 mln zł.

- Inwestycja ze względu na swój malowniczy, śródleśny przebieg cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców i gości odwiedzających Trzciankę – zwraca uwagę burmistrz.

Władze gminy zapowiadają, że to nie koniec rowerowych inwestycji. Pozyskano kolejne 0,5 mln zł i jeszcze w tym roku wykonana będzie następna tego typu inwestycja.

– Tym razem połączymy Trzciankę z zachodnią częścią sołectwa Sarcz drogą dla rowerów o długości 760 metrów – tłumaczy Jaworski. I dodaje: - Trwa również przygotowywanie projektów pod kolejną perspektywę finansową Unii Europejskiej. Promocja mobilności miejskiej oraz aktywnego wypoczynku należy do priorytetów strategii rozwoju gminy. Kluczowym będzie uruchomienie połączeń z dwoma największymi wsiami - Siedliskiem oraz Białą - i spięcie ścieżek rowerowych w centrum Trzcianki w spójną sieć – podsumowuje burmistrz.

To prawdziwie europejski poziom

O tym, że warto inwestować w ścieżki rowerowe, dobrze wiedzą też władze Obornik Wlkp. Ponad dwa lata temu otwarto malowniczą trasę rowerową do Stobnicy. Prowadzi ona po nasypie zlikwidowanej linii kolejowej z Obornik przez Słonawy, Bąblin, aż do Stobnicy – tak, tej samej, gdzie budowany jest słynny gigantyczny zamek, który dzięki zdjęciom z drona wzbudził sensację w całej Polsce.

Andrzej Kaleniewicz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nie ma wątpliwości: - To jest naprawdę trasa na europejskim poziomie, która może być stawiana za wzór dla innych. Jeśli marzymy o naszym wielkopolskim EuroVelo, to tam mamy już pierwszy odcinek.

EuroVelo to europejska sieć szlaków rowerowych. Docelowo ma to być budowa 19 długodystansowych tras biegnących przez całą Europę i zachęcających do rozwoju turystyki rowerowej na całym kontynencie. Budowane są w oparciu o już istniejącą sieć lokalnych ścieżek rowerowych, łącząc je w jeden system. W Polsce jedna z tras EuroVelo prowadzi wzdłuż Bałtyku – od Świnoujścia do Fromborka i Braniewa.

Nasze „wielkopolskie EuroVelo" to 12 km oświetlonej trasy rowerowej. Zbudowano tu trzy parkingi typu bike & ride z miejscami postojowymi dla 30 rowerów. Są też zadaszone wiaty oraz stojaki rowerowe. Na trasie podziwiać można dawne budynki dworców kolejowych w miejscowości Słonawy, a także w Bąblinie, Kiszewie i Stobnicy. Na jej budowę pozyskano 7 mln zł funduszy unijnych.

Poznań postawił na Wartostradę

Od 2011 r. Poznań etapami budował swoją Wartostradę. Wytyczone po obu stronach Warty ścieżki pieszo-rowerowe cieszą się ogromną popularnością zwłaszcza w pogodne dni. Od pięciu lat miasto rozwija projekt dzięki wsparciu z funduszy unijnych. Łącznie pozyskano z tego źródła 16 mln zł. Docelowo sieć ścieżek z łącznikami ma liczyć ok. 10 km.

W pierwszej kolejności oddano do użytku trasę od rzeki Głównej do Cybiny na wschodnim brzegu Warty (2,3 km), a w 2017 r. zakończyła się budowa odcinka od Cybiny do mostu Królowej Jadwigi (1,7 km). Ostatnia inwestycja to półkilometrowy fragment przy Bramie Poznania ICHOT, tuż nad Cybiną. Wszystkie odcinki zostały wyposażone w oświetlenie, monitoring, a także w tzw. małą architekturę, czyli ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe.

Wartostrada cieszy się tak wielką popularnością, że Poznańskie Inwestycje Miejskie remontują już najstarsze jej odcinki. Na pierwszy ogień poszedł fragment między mostem Królowej Jadwigi a mostem Przemysła I, po stronie os. Piastowskiego i parku nad Wartą. Liczy 1,8 km, a prace remontowe potrwają do września tego roku.

Kolejne inwestycje czekają

Ale to nie koniec inwestycji związanych z budową ścieżek rowerowych. W marcu zarząd woj. wielkopolskiego rozdysponował 10,8 mln zł z funduszy unijnych na cztery kolejne inwestycje.

Gmina Śrem otrzymała 3,6 mln zł na budowę ścieżki rowerowej do miejscowości Psarskie. Powiat poznański pozyskał 1,7 mln zł na drogę z Komornik do Szreniawy. System ścieżek rowerowych rozwinie też Swarzędz (1,1 mln zł z UE), a gmina Kostrzyn zrealizuje drogę pieszo-rowerową, prowadzącą do węzłów przesiadkowych przy dworcu PKP (377 tys. zł). Prawie 4 mln zł otrzymała też gmina Czerwonak na system dróg pieszo-rowerowych w Owińskach i budowę kładki pieszo-rowerowej przez Wartę na wysokości Parku Orientacji Przestrzennej. Ten projekt łącznie kosztować będzie 18 mln zł i może być jedną z większych atrakcji w północnej części aglomeracji poznańskiej.

Koncepcja kładki przez Wartą w Owińskach mat. Urząd Gminy Czerwonak