Gdy słyszymy o budowie nowych dróg rowerowych, najczęściej wymienia się duże miasta. Prezydenci na różne sposoby starają się zachęcić mieszkańców, by auta zostawili na parkingach i wsiedli do transportu publicznego albo zdecydowali się na rower. Przekonują, że to jedyny sposób na zmniejszenie korków i walkę o czystsze powietrze.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak na każdym kroku przywołuje Kopenhagę, gdzie udział transportu rowerowego należy do największych w Europie. Każdego dnia tylko jedną, główną trasą rowerową przejeżdża ok. 50 tys. rowerzystów w liczącym ok. 800 tys. mieszkańców mieście.

Bezpiecznie na dwóch kółkach

W Wielkopolsce na tego rodzaju inwestycje coraz częściej stawiają także burmistrzowie i wójtowie w mniejszych gminach. Również starostowie zauważają, że przy okazji remontów dróg powiatowych warto wytyczać nowe ścieżki rowerowe (np. koło Pobiedzisk). Powstają one również przy drogach wojewódzkich (m.in. z Szamotuł do Obrzycka). Część z tych tras ma walory turystyczne. Ale w dużej mierze to są korytarze transportowe, które służą do codziennych dojazdów do szkoły i pracy albo na zakupy.

W tym tygodniu umowę na budowę kolejnego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej podpisały władze powiatu krotoszyńskiego. Chodzi o ponad 3-kilometrowy fragment liczącej ok. 10 km drogi rowerowej z Rozdrażewa do Krotoszyna. Oba samorządy również uczestniczą w tym projekcie. Inwestycja jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ w kwocie prawie 3,2 mln zł.

- W przypadku takich inwestycji liczy się nie tylko troska o środowisko, ale także bezpieczeństwo. Niestety, nie wszystkie drogi mamy dzisiaj takie, że rowerzyści mogą się czuć na nich komfortowo. Nie zawsze jest to w 100 proc. bezpieczna forma podróży. Dlatego wydzielenie takich odseparowanych od drogi dla samochodów ścieżek jest bardzo ważne. I z chęcią tego rodzaju inwestycje promujemy - mówi Marek Woźniak, marszałek woj. wielkopolskiego.

Rower zamiast wąskotorówki

Droga poprowadzona jest w miejscu dawnej kolejki wąskotorowej. Często się zdarza, że samorządy decydują się na budowę ścieżki śladem linii kolejowej. Tak jest m.in. na trasie z Obornik do Stobnicy, gdzie kiedyś jeździły pociągi do Wronek. W tym przypadku wąskotorówka kursowała przed laty z Krotoszyna przez Rozdrażew do Dobrzycy i dalej do Pleszewa, gdzie ostatni jej fragment jeszcze ocalał. Dlatego tę nową ścieżkę nazwano „Śladem bany". Pewnie wielu zaprawionych w bojach rowerzystów rozwinie prędkości podobne do dawnej kolei wąskotorowej, która jeździła najczęściej 30-40 km/h.

- Dlatego nasza ścieżka rowerowa to z jednej strony atrakcja turystyczna dla całych rodzin, a z drugiej - bezpieczna trasa, by dojechać np. do pracy czy szkoły w samym Krotoszynie. Drogi rowerowe w mieście zostaną tak poprowadzone, że będzie można dojechać aż do dworca kolejowego lub autobusowego - mówi Stanisław Szczotka, starosta krotoszyński.

Na trasie nie zabraknie także wiat oraz tablic informacyjnych. Docelowo powiat chce jeszcze uruchomić aplikacje mobilne dla rowerzystów. - Sam z żoną często jeżdżę na rowerze. To szybki i zdrowy sposób na przemieszczanie się - dodaje Franciszek Marszałek, burmistrz Krotoszyna. Tutaj już działa system rowerów miejskich. O podobnym rozwiązaniu myśli też mały Rozdrażew.

- Ścieżkę chcemy oddać do użytku z końcem sierpnia, by uczniowie na nowy rok szkolny mogli już bezpiecznie jeździć - podsumowuje starosta krotoszyński. Kto wie, czy zamiast przecinania wstęg wszyscy nie wsiądą wtedy na rowery i nie ruszą na trasę. Wstępnie zaproszenie przyjął sam marszałek.

Długa lista nowych projektów

Lista małych gmin, które z powodzeniem starały się o pieniądze z funduszy unijnych, była w minionych latach bardzo długa. Niedawno pisaliśmy m.in. o Trzciance, a na liście są także Tarnowo Podgórne, Kaczory koło Piły albo Szamotuły. Ale zaznaczmy także, iż również Poznań z funduszy unijnych wybudował piękną Wartostradę.

W marcu tego roku rozstrzygnięto kolejny konkurs na takie inwestycje. Swoje ścieżki pieszo-rowerowe wybudują m.in. Wolsztyn, Opalenica i Wągrowiec. Wsparcie z funduszy unijnych otrzymały także Września, Śmigiel i Pleszew oraz Kuślin, Bralin oraz Krzemieniewo. Dobre projekty przygotowały również powiaty: oprócz krotoszyńskiego - rawicki, średzki i koniński. Łącznie to 17 projektów, ale chętnych było więcej niż pieniędzy. Kilka przedsięwzięć, choć zyskało pozytywne rekomendacje, już się do puli nie załapało.

Ale dowodem na to, że Wielkopolska stawia na rowery, niech będzie to, że wielkopolska sieć ścieżek liczy już ok. 1,5 tys. km.

Wsparcie dla szkolnictwa zawodowego

Nowa droga rowerowa to niejedyny unijny projekt powiatu krotoszyńskiego. Ponad 1,2 mln zł pozyskano z Brukseli na poprawę kształcenia zawodowego.

W ramach projektu zostanie zmodernizowanych sześć pracowni zawodowych. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie wzbogaci się o nową pracownię analityczną. Nowa w pełni wyposażona sala gastronomiczna znajdzie się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2. Natomiast Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 wyremontuje pracownię gastronomiczno-kelnerską. Z kolei sala gastronomiczno-cukiernicza zostanie zmodernizowana w Zespole Szkół Specjalnych w Krotoszynie. Do każdej z nich kupione zostaną m.in. urządzenia kuchenne oraz nowe meble.

Natomiast pracownia produkcji rolniczej powstanie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Koźminie Wlkp., a pracownia stolarsko-meblarska w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w tym mieście. - Mamy nadzieję, że wyjdą z tych szkół kompetentni fachowcy potrzebni dla regionalnego rynku pracy – mówi starosta Stanisław Szczotka.

Marszałek Marek Woźniak podkreśla, jak ważne jest wyposażenie tego typu szkół w nowoczesny sprzęt. – On pomoże uczniom zdobywać niezbędne umiejętności. Gdy potem przyjdzie im pracować na podobnym sprzęcie u pracodawcy, to nie będzie już stresu. Ten projekt jest modelowym przykładem, jak można wzbogacić istniejące obiekty szkolne – mówi marszałek.