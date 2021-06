Wśród nowości są bardzo atrakcyjne kierunki, jak Kuba, Meksyk, Dominikana czy Bangkok w Tajlandii. A na przykład w samej Chorwacji mamy do wyboru aż cztery porty lotnicze.

Łącznie w tym roku Ławica oferuje aż 49 tras na liniach regularnych – niektóre miasta mają po kilka lotnisk i 33 samolotami czarterowymi. To absolutny rekord. W ofercie mamy połączenia aż na cztery kontynenty – prócz Europy także do Azji, Afryki i Ameryki.

Prawdziwą bombę dla turystów przygotował Rainbow. Jesienią z biurem będziemy mogli polecieć do Meksyku, Tajlandii, na Kubę i Dominikanę. Dodatkową gratką jest fakt, że polecimy tam dreamlinerem. Jeśli za cel podróży obierzemy Tajlandię, to Bangkok pozwoli na połączenie zwiedzania zabytków w tym niezwykłym mieście i potem wypoczynku na wybrzeżu. Ceny za dziewięć dni pobytu zaczynają się od 3,9 tys. zł. Podobnie zapłacimy za pobyt w Cancun w Meksyku na wybrzeżu Morza Karaibskiego – od 3,5 tys. za dziewięć dni. Kiedy nam się znudzi wylegiwanie na Riwierze, można, a właściwie skoro tam jesteśmy, to nawet powinniśmy się wybrać na zwiedzanie pozostałości po Majach – choćby Chichen Itza – prekolumbijskiego miasta uznanym w 2007 roku za jeden z siedmiu cudów świata.

Hitem tegorocznego sezonu zimowego jest Zanzibar. Żeby tam pojechać, nie trzeba się testować (fot: Shutterstock.com) Hitem tegorocznego sezonu zimowego jest Zanzibar. Żeby tam pojechać, nie trzeba się testować (fot: Shutterstock.com)

Z lotniska Ławica na Zanzibar

Wśród tegorocznych jesiennych nowości jest też Zanzibar. Loty na wyspę w Tanzanii organizuje biuro podróży TUI. Jeżeli zdecydujemy się lecieć z biurem, to najtańszą ofertę znajdziemy w marcu – za ok. 4 tys. zł za tydzień w czterogwiazdkowym hotelu all inclusive.

Polecimy tam linią Enterair. Lot łącznie trwa ok. 10,5 godz. Na stronie biura dostępne są także bilety na sam przelot – ceny zaczynają się od 2,9 tys. zł. Położona na Oceanie Indyjskim tropikalna wyspa oferuje atrakcje przede wszystkim miłośnikom sportów wodnych: kitesurfingu czy nurkowania. Ale to też doskonałe miejsce na leniwe wakacje na plaży. Coś dla siebie znajdą tu też miłośnicy zabytków – Kamienne miasto – stara część miasta Zanzibar, które jest mieszanką kultury arabskiej, indyjskiej, europejskiej i afrykańskiej, charakteryzuje się wąskimi uliczkami, w których nie mieszczą się samochody. Kamienne miasto znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

A może samolotem z Poznania do Chorwacji?

Polacy kochają Chorwację. Mimo że droga, czują się tu swojsko. Zamiast więc jechać dwa dni autem, teraz mamy możliwość bezpośrednio z Poznania polecieć aż do czterech miast w tym kraju: Puli na półwyspie Istria, Dubrownika, Zadaru i Splitu. Stłoczony na skalistym cyplu wbijającym się w morze Dubrownik to zachwycające miejsce na spacery. A kiedy zabolą nogi, można wjechać kolejką na wzgórze Srd i podziwiać z góry morze, granicę z Bośnią i Hercegowiną czy pasma górskie w pobliżu Albanii.

Dalmacja, Dubrownik, Chorwacja. Obszar Dalmacji rozciąga się wzdłuż wybrzeża Adriatyku od wyspy Pag do Zatoki Kotorskiej. To tu znajdują się najładniejsze chorwackie miasta, fantastyczna przyroda, a także tysiąc wysp i wysepek. Perła Dalmacji to bez wątpienia Dubrownik. Inne piękne miasto Dalmacji to Split. Z wysp trzeba odwiedzić Hvar. Do atrakcji przyrodniczych Dalmacji należy Park Narodowy Krka. Dubrownik, Chorwacja/Fot. Shutterstock

Dubrownik, Zadar czy Split to też dobre punkty startowe do dalszych podróży. Atrakcją Puli jest amfiteatr, a jeżeli w Chorwacji zamarzą nam się Włochy, to z Puli można wybrać się na jednodniową wycieczkę promem do Wenecji.

Bezpośrednio z Ławicy do Grecji i na Cypr

Kolejną nowością w rozkładzie lotów z Ławicy jest Kefalonia w Grecji. Największa w archipelagu Wysp Jońskich słynie z wyjątkowo pięknych plaż i oryginalnych greckich wiosek. Łatwo znajdziemy tam stosunkowo tani nocleg – apartament dla trzech osób nawet za 1,8 tys. zł za tydzień, a sam bilet dla jednej osoby w lipcu kosztuje ok. tysiąca złotych. Kolejna nowość w rozkładzie to Saloniki – drugie pod względem wielkości miasto Grecji, gdzie znajdziemy ślady i czasów rzymskich, i Bizancjum.

Z kierunków typowo wakacyjnych atrakcyjnie zapowiada się Almeria w hiszpańskiej Andaluzji. To najbardziej suchy teren w kraju i pustynne krajobrazy wykorzystywano w przeszłości do kręcenia spaghetti westernów. Turystów jednak bardziej zainteresują wspaniałe i stosunkowo puste plaże na wybrzeżu.

Po raz pierwszy w tym sezonie będzie okazja wybrać się z Poznania do Cypru Północnego.

REKLAMA

W nowościach są też aż dwa połączenia do Lwowa – z WizzAir i Ryanairem. Z kolei w Wielkiej Brytanii bezpośrednie połączenie z Poznaniem zyskało Birmingham. A do Norwegii możemy teraz polecieć także na lotnisko Gardermoen 48 km od Oslo. To najważniejszy port tego kraju.

Bezpośrednie połączenia z lotniska Ławica Studio graficzne GW