To rekordowy rok w historii poznańskiego lotniska. Łącznie samoloty polecą z Poznania na 49 regularnych trasach i 33 czarterowych. To zasługa nie tylko wracających po przerwie spowodowanej pandemią połączeń, ale i ogromnej liczby nowych kierunków.

W tym roku w rozkładzie lotów mamy aż 12 nowych połączeń regularnych i osiem czarterów.

Egipt. Piramidy w Gizie Fot. Arkadiusz Wojtasiewicz / AG

W tym sezonie po raz pierwszy z poznańskiego lotnika dotrzemy na Cypr Północny na lotnisko Ercan w pobliżu Nikozji. Połączenie organizuje biuro podróży Rainbow. Na razie w ofercie są tylko pakiety – przelot z hotelem, nie można kupić jedynie biletów na samolot. Ceny za tygodniowy pobyt z dwoma posiłkami zaczynają się od 2,6 tys. zł.

Kolejną nowością jest Almeria w hiszpańskiej Andaluzji – cel podróży dla spragnionych słońca i pięknych plaż. Tu kupimy bilety na samolot od 1398 zł.

Na mapie połączeń poznańskiego lotniska przybył kolejny port w Egipcie – Sharm el Sheikh. To jedno z największych miast i kurortów w Egipcie, leżące nad brzegiem Morza Czerwonego. Podstawą gospodarki Sharm el Sheikh jest turystyka – doskonałe miejsce do aktywnego wypoczynku – sporty wodne, pola golfowe oraz wiele innych obiektów rekreacyjnych. Tu już dostępne są bilety na czartery – od 1381 zł. Można też kupić pakiet z hotelem w Rainbow lub Nekera. A ceny, jak na Egipt przystało, korzystne – od 1,9 tys. zł za tydzień z all inclusive.

Ławica. Bezpośrednie loty z Poznania do Meksyku uruchamia biuro Rainbow Fot. Arkadiusz Wojtasiewicz / Agencja Gazeta

Na Kubę i do Meksyku

Najciekawsze wśród nowości są jednak egzotyczne połączenia. Aż cztery proponuje od listopada i grudnia biuro Rainbow. Od chłodu uciekniemy w tropiki dreamlinerem. W ofercie są loty do Meksyku, na Kubę, Dominikanę i do Bangkoku w Tajlandii. Tu ceny pobytu zaczynają się od ok. 4,7 tys. zł z hotelem.

W listopadzie wystartują też loty na Zanzibar. Połączenie z coraz bardziej popularną wśród polskich turystów wyspą uruchamia biuro podróży TUI. Loty startują 3 listopada. Koszt samego biletu zaczyna się od 2,6 tys. zł, a pobyt w hotelu od ok. 7 tys. Wycieczki są dostępne także w biurach Itaka i Nekera.

Grecja, wyspa Korfu . Plaża w miejscowości Paleokastritsa Fot. Waldemar Gorlewski / Agencja Gazeta

Samolot z Poznania do Grecji i Bułgarii

Bardzo bogata jest też nowa oferta połączeń regularnych. Są tu oczywiście kierunki wybierane przez podróżujących do pracy – jak Lwów czy norweskie Oslo. Ale są i kierunki typowo wakacyjne.

Od 1 lipca z LOT-em będzie można polecieć do Grecji na największą z Wysp Jońskich – Kefalonię. Start z Poznania – godz. 15.05, a powrotny samolot o 12.20. Lot trwa 2 godz. 45 min. Ceny od 473 zł w jedną stronę. Loty odbywają się w czwartki. Także LOT w środy oferuje połączenia z Ławicy do Salonik. Wylot o 14, lot powrotny o 11.35. Ceny od 455 zł. Z tym samym przewoźnikiem od 21 czerwca będziemy mogli polecieć do stolicy Albanii – Tirany. Albania to kierunek, który zyskuje na popularności ze względu na wciąż małą liczbę turystów na miejscu i korzystne ceny. Samoloty startują z Ławicy o 12.10, powrót 8.55. Bilety kosztują 930 zł w jedną stronę.

Ceny i połączenie możliwości wypoczynku to to, co wciąż ciągnie do Bułgarii. Mamy tu teraz aż dwa połączenia. W Wizz Air bilet kupimy już za 276 zł. Start o godz. 7.50, powrót 6.10. Prócz połączenia Wizz Air na wybrzeże Morza Czarnego polecimy teraz także LOT-tem. Ceny od 696 z w obie strony. Wylot godz. 19.40, powrót 17.20.

Z kolei Ryanair uruchomił dwa razy w tygodniu – czwartki i niedziele – połączenia do Wenecji. Wylot z Poznania o 20.20, powrót o 18.15. A ceny bardzo korzystne – od 60 zł w jedną stronę!

Kolejny kierunek wakacyjny to loty z linią Corendon do Antalyi w Turcji. Połączenie uruchomione będzie od 3 lipca. Wylot o 16.55, powrót o 12.05. Cena biletu – od 362 zł.

Od tego sezonu z Ławicy do Chorwacji samoloty będą kursować aż do trzech portów: od 24 czerwca LOT uruchamia połączenie do Dubrownika, od 2 lipca Ryanair do Puli (dwa razy w tygodniu) i od 11 czerwca samoloty Wizz Air latają do Splitu.

Do Lwowa i Oslo

Od lata będziemy mieli aż dwa połączenia do Lwowa. Od 13 czerwca lata z Ławicy do Lwowa Wizz Air: loty odbywają się w czwartki i niedziele. Ceny – od 115 zł w obie strony. Ale jeszcze korzystniejsze ceny oferuje Ryanair. Z tą linią do Lwowa z Ławicy polecimy od 4 lipca w środy i niedziele, a bilet kupimy teraz nawet za 36 zł.

Od 3 lipca także irlandzki przewoźnik proponuje w czwartki i soboty loty z Ławicy do Birmingham. Ceny – nawet za 39 zł w jedną stronę.

I na jesieni – od 2 listopada – czeka nas też uruchomienie nowego połączenia do Norwegii. Linia Norwegian zapowiedziała loty na największe lotnisko Oslo – Gardermoen.