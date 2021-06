Kultura to ta dziedzina życia, która często w planowanych wydatkach w budżetach gmin stoi gdzieś z boku. Zawsze ważniejsze będą inwestycje drogowe czy wsparcie dla służby zdrowia. Było to widać choćby w ubiegłym roku, kiedy nagle przyszło nam walczyć z koronawirusem. Ale wszyscy mamy nadzieję, że walka z COVID-19 dobiega końca i już niedługo będziemy mogli uczestniczyć w koncertach w wypełnionych po brzegi salach. A żeby przyciągnąć widzów, muszą one być nowoczesne. Dlatego inwestycje w kulturę są tak ważne zarówno w dużych miastach, jak i małych gminach.

Oskard ma kino i klubokawiarnię

Tydzień temu marszałek Marek Woźniak oficjalnie otworzył rozbudowany Dom Kultury Oskard w Koninie, będący częścią Centrum Kultury i Sztuki. Prace zakończono już wcześniej, ale pandemia uniemożliwiła takie spotkanie. Warta 27 mln zł inwestycja była finansowana ze środków samorządu województwa wielkopolskiego – 13 mln zł, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ – blisko 12 mln zł. Około 1,5 mln zł wygospodarowało samo CKiS.

- To jest historyczny moment dla Konina i ziemi konińskiej, bo tego rodzaju inwestycje nie zdarzają się co dzień, zwłaszcza w kulturze – cieszył się marszałek Woźniak. - Oddajemy do dyspozycji mieszkańców Konina, wschodniej Wielkopolski i gości obiekt, który jest nowoczesny, funkcjonalny i zapewniający standard jakości, który jest godny i właściwy dla oferty, jaką centrum ma dla swoich widzów. Życzę mieszkańcom Konina, żeby Oskard spełniał ich oczekiwania. Żeby jakość życia, która się wiąże z korzystaniem z kultury, była najwyższej próby – dodał marszałek.

Nowa sala w Domu Kultury Oskard w Koninie UMWW

Oskard znany jest z prężnej działalności kulturalnej w tym regionie województwa. Niestety, komfort uczestnictwa w wydarzeniach pozostawiał wiele do życzenia. Dzięki modernizacji dom kultury odzyskał blask. Dobudowano także nowe pomieszczenia. Jest kameralne kino na 48 miejsc, wielofunkcyjna sala dla 100 osób oraz klubokawiarnia dla 150 osób. Do dyspozycji jest nowoczesny sprzęt i urządzenia dostosowane do obowiązujących standardów w instytucjach kultury. W wydarzeniach bez przeszkód mogą uczestniczyć osoby z niepełnosprawnościami. Są windy, podnośnik, pętla indukcyjna, system audiodeskrypcji czy tablica tyflograficzna.

Powstał Park Rzeźb

Nowością jest również stworzony przy zmodernizowanym obiekcie Park Rzeźb. Ich autorami są znani artyści goszczący na organizowanych przed laty słynnych międzynarodowych plenerach „Aluminium Konin" – Olgierd Truszyński, Wacław Stawecki, Donat Szuliński oraz Giotto Dimitrow. Park przywrócił dziełom ich pierwotne przeznaczenie, a także pozwolił we właściwy sposób wyeksponować je w przestrzeni miasta. Część rzeźb została przekazana Centrum Kultury i Sztuki w depozyt przez Muzeum Okręgowe w Koninie.

Inwestycja okazała się sporym wyzwaniem. Kosztorys zwiększał się podczas remontu. Mimo to udało się wszystko doprowadzić do szczęśliwego końca.

- Oskard to jeden z trzech naszych obiektów w Koninie i śmiało można powiedzieć, że jest teraz najnowocześniejszym domem kultury we wschodniej Wielkopolsce. Po przebudowie odzyskał swój dawny blask, stał się miejscem funkcjonalnym i bardziej przyjaznym. Spełnia wszystkie standardy nowoczesnej instytucji kultury – mówiła Justyna Kałużyńska, dyrektor CKiS.

Z tej inwestycji cieszy się też prezydent Konina Piotr Korytkowski. - Jeśli chodzi o ofertę kulturalną w Koninie, to jest ona naprawdę bogata. W naszym mieście dużo się dzieje. Pomiędzy instytucjami miejskimi a Centrum nie ma konkurencji, tylko współpraca – mówi.

Wieleń inwestuje w Strzelnicę

Na podobną inwestycję zdecydował się Wieleń w północnej Wielkopolsce, choć na znacznie mniejszą skalę. Gmina przygotowała projekt związany z przebudową Ośrodka Kultury Strzelnica. Skąd ta nazwa? – Kiedyś mieściła się tutaj siedziba bractwa kurkowego. Tradycja została zachowana – mówi Elżbieta Rybarczyk, burmistrz Wielenia.

Odpowiednią umowę z zarządem województwa podpisano w ubiegłym tygodniu. Strzelnica przejdzie gruntowny remont, obejmujący m.in. termomodernizację budynku. – Do tego dojdzie wymiana dachu oraz stolarki okiennej. Budynek zostanie docieplony, będą nowe sanitariaty dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami – wylicza burmistrz.

Gmina w ramach projektu kupi także mobilną scenę na kołach. – Mamy prężnie działających 19 sołectw, do tego trzy osiedla w samym Wieleniu. Dzięki tej scenie będzie można organizować atrakcyjne imprezy. Staną też dwa infokioski, w tym jeden mobilny – mówi Rybarczyk.

Renowacja dotyczy także pobliskiego parku, gdzie mieszkańcy i goście będą mogli spędzać czas wolny. Powstanie również Szlak Pereł Ziemi Wieleńskiej, na którym znajdzie się 40 tablic informacyjnych zlokalizowanych przy ważniejszych zabytkach na terenie całej gminy. Koszt całego przedsięwzięcia to 1,5 mln zł, z czego 1 mln zł to wsparcie z funduszy unijnych.

Miasto chce wypromować rzekę

Remont Strzelnicy wpisuje się w wielki projekt rewitalizacji miasta, który gmina Wieleń rozpoczęła w 2019 r. On z kolei otrzymał ponad 16 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych. Bulwary Nadnoteckie, Centrum Multimedialne Mediateka czy Przystanek Edukacja - to miejsca, które mają pobudzić aktywność społeczną mieszkańców, wykorzystać potencjał turystyczny, zwiększyć dostęp do kultury.

- Projekt zakłada m.in. rewitalizację samych bulwarów na długości ok. 500 metrów. Powstanie ścieżka pieszo-rowerowa, przystań wodna i wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz rowerów. Do tego będzie ścieżka edukacyjna oraz park ornitologiczny z ptakami w trójwymiarze. Wyeksponujemy także nadnotecką roślinność – mówi burmistrz.

Projekt zakłada powstanie Mediateki w centrum miasta, składającej się z kina na 125 miejsc, biblioteki oraz pracowni nowoczesnych technologii. – Pierwsze wzmianki o grodzie wieleńskim pochodzą z początku XI w. Właśnie tędy przebiegał szlak bursztynowy. Dlatego chcemy tutaj przywrócić życie. Obrócimy się w kierunku rzeki, wykorzystamy jej potencjał – przypomina Elżbieta Rybarczyk. Gmina planuje zakończyć ten projekt w kwietniu 2022 r. Na razie zakończono pierwszy etap zmian w centrum miasta, gdzie działać będzie targowisko. Wyremontowano także chodniki i ulice, zamontowano oświetlenie.

Rynek w Wieleniu został poddany rewitalizacji z funduszy unijnych UM Wieleń

Gmina Wieleń liczy ok. 13 tys. mieszkańców. Udowadnia, że nawet w małych społecznościach, z dala od dużych miast, można wiele zmienić.