Szkolnictwo zawodowe to ważna dziedzina, którą wspiera Unia Europejska. Rozwój tej dziedziny jest także jednym z edukacyjnych priorytetów w Wielkopolsce. I choć przełamywanie stereotypów, że szkoły zawodowe nazywane dziś branżowymi są gorsze np. od liceum, nie idzie łatwo, to w ostatnich latach wiele się zmieniło. Dziś nauka w szkołach branżowych to atrakcyjny program oraz wiele nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowni. Dzięki temu po kilku latach edukacji uczniowie mają zawód w ręku, który często jest lepiej opłacany niż etat po studiach. I bez przeszkód mogą też kontynuować naukę, zdając maturę i idąc na studia.

Więcej pieniędzy na szkolnictwo zawodowe

Wiele samorządów wykorzystało szansę, jaką dał m.in. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+. Nowoczesne Centra Kształcenia Praktycznego powstały m.in. w Swarzędzu i Ostrowie Wlkp., ale takich przedsięwzięć jest więcej. Nic dziwnego, bo kwota w konkursie dla tego typu projektów zwiększyła się z 42 do 117 mln zł. Łącznie na poprawę infrastruktury kształcenia zawodowego przeznaczono z puli WRPO 2014+ ponad 217 mln zł.

Tylko w tym roku wśród beneficjentów jest m.in. powiat pilski, który inwestuje w Centrum Innowacji Technologicznych w Pile (23,5 mln zł ze środków unijnych). Powiat obornicki stawia na rozbudowę Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach (4,2 mln zł). Swoje szkoły branżowe będą też modernizować np. powiaty chodzieski, wągrowiecki, nowotomyski czy wolsztyński. Natomiast tydzień temu umowę z zarządem woj. wielkopolskiego na podobną inwestycję podpisał powiat szamotulski.

- Dziś przedsiębiorcy są bardzo wymagający, jeśli chodzi o kadry. Dlatego absolwenci powinni być przygotowani do kontaktu z urządzeniami, które są faktycznie wykorzystywane w przedsiębiorstwach. Nie jest to łatwe, bo bazy szkolne odstają od wymagań rynku pracy. Dlatego te projekty mają zmierzać do tego, by wyposażyć szkoły w sprzęt taki, jaki znajduje się w firmach. Gospodarka nam przyspiesza i razem musimy temu sprostać – mówi Marek Woźniak, marszałek woj. wielkopolskiego.

Nowoczesne pracownie w Szamotułach

Na przebudowę (roboty budowlane, a także instalacyjne) oraz wyposażenie swoich pracowni zdecydował się Zespół Szkół nr 3 przy ul. Kołłątaja w Szamotułach. Chodzi o stworzenie nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej, dzięki której szkoła zaproponuje uczniom ofertę nauki na najwyższym poziomie. Przebudowa ma zakończyć się jesienią 2022 r. Całość projektu opiewa na 6 mln zł, z czego 5 mln zł to wsparcie z funduszy unijnych.

- To jedno z większych dofinansowań, jakie uzyskał do tej pory powiat szamotulski. Pozwoli nam to na zrealizowanie zadania szybko i sprawnie. W przyszłym roku spotkamy się już w innej rzeczywistości – mówi Beata Hanyżak, starosta szamotulska.

Zmodernizowane zostaną m.in. pracownie zawodowe obrabiarek numerycznych (CNC) i obrabiarek konwencjonalnych, a także obróbki ręcznej i wiertarek elektrycznych oraz spawalnictwa. Dzięki dofinansowaniu otwarte zostaną też nowe kierunki nauczania, jak choćby technik elektryk, powstanie także oferta dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Ostrzeszów inwestuje w dwóch szkołach

Na szkolnictwo branżowe i rozwój bazy stawia też powiat ostrzeszowski, który pozyskał z funduszy unijnych prawie 2,5 mln zł. Pieniądze pójdą do Zespołów Szkół nr 1 i 2 w Ostrzeszowie, gdzie zostaną utworzone nowe pracownie kształcenia zawodowego oraz kupiony będzie sprzęt oraz wyposażenie. Dodatkowo w „jedynce" kotłownia zostanie zaadaptowana na dodatkowe sale dydaktyczne. Natomiast w „dwójce" powstaną pracownie programistyczne, a pozostałe sale teoretycznej i praktycznej nauki zawodów otrzymają nowoczesny sprzęt.

W nowych pracowniach będzie się uczyć w młodzież w wielu zawodach. W przypadku ZS nr 1 to m.in. technik budownictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz tynkarz i betoniarz zbrojarz. Z nowoczesnego sprzętu skorzysta technik technologii drewna i stolarz, tapicer oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, a także technik hotelarstwa albo kelnerstwa, kucharz, barman i barista. Z kolei w ZS nr 2 w nowych pracowniach uczyć się będą technik programista i teleinformatyk. Realizacja projektu już trwa, a zakończy się w sierpniu 2022 r.

- Wspieranie kształcenia zawodowego jest w rzeczywistości wspieraniem pracodawców i przedsiębiorców. A do tego potrzebne są projekty, które z jednej strony wzmacniają strukturę szkolną, a z drugiej umożliwiają wyposażenie jej w pomoce dydaktyczne – urządzenia, maszyny czy narzędzia. Wszystko to sprawia, że absolwent szkoły zawodowej staje się cennym pracownikiem na rynku pracy – mówił marszałek Woźniak podczas spotkania w Ostrzeszowie.

Wielkopolska stawia na zawodowców

Inwestycje w szkołach to jedno, ale Wielkopolska wspiera i promuje kształcenie zawodowe na różnych polach. Dużą popularnością cieszy się m.in. program "Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska", który wystartował dzięki finansowemu wsparciu z funduszy unijnych i realizowany jest przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego oraz Politechnikę Poznańską. Współpracują z nimi samorządy, pracodawcy oraz szkoły branżowe z całego regionu.

- Podstawą projektu są zajęcia w innowacyjnych laboratoriach dla uczniów dwóch ostatnich klas techników - mówi dr inż. Maciej Szafrański, kierownik zadań Politechniki Poznańskiej, który opiekuje się tym projektem.

W tym projekcie uwzględniono aż 12 zawodów, a uczniowie techników biorą udział w zajęciach prowadzonych w nowoczesnych salach. W pierwszej edycji tego przedsięwzięcia - w latach 2012-15 - wzięło udział ponad 10 tys. uczniów z całej Wielkopolski. W drugiej, od 2016 r. także korzysta z atrakcyjnych zajęć kilka tysięcy młodych ludzi. Hasło, że „Wielkopolska stawia na zawodowców" od kilku jest realizowane w praktyce.