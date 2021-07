Każdy, kto przyjeżdża do Gniezna, najczęściej rozpoczyna zwiedzanie miasta od prymasowskiej katedry. Później ul. Tumską kieruje się na rynek, a dalej może pójść deptakiem, który jest już częścią najważniejszej ulicy w mieście - Chrobrego. Po prawej stronie, na rogu ul. Rzeźnickiej, stoi sporej wielkości gmach z odnowionymi tynkami - to tzw. Stary Ratusz w Gnieźnie. Kto pamięta ten budynek sprzed kilku lat, dziś nie może wyjść z podziwu.

Budynek został wybudowany w roku powstania listopadowego, gdy Polska była pod zaborami. W 1830 r. nieopodal gnieźnieńskiej katedry stanął okazały gmach w stylu klasycystycznym, według projektu przybyłego z Bydgoszczy pruskiego architekta Schildnera. Gniezno zawdzięcza mu również m.in. siedzibę zboru ewangelicko-augsburskiego. To za jego sprawą tzw. Stary Ratusz zyskał siedmioosiową fasadę z centralnie umieszczonym balkonem. Architektoniczną ciekawostką są także dwa kute maszty zlokalizowane na wysokości piętra.

Budynek dwukrotnie rozbudowywano - w 1899 r. i 1916 r. Choć tak naprawdę funkcje reprezentacyjnego ratusza zaczął spełniać po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wcześniej pełnił je drewniany budynek, który mieścił się na gnieźnieńskim deptaku i uległ spaleniu w wielkim pożarze miasta w 1918 r.

Stary Ratusz został wpisany do rejestru zabytków w 2000 r. Już wtedy wymagał renowacji. - Na gruntowny remont czekał długie lata. Wszystko, co działo się wcześniej, było tylko tymczasową konserwacją - mówi Tomasz Budasz, obecny prezydent Gniezna.

Prezydent Gniezna Tomasz Budasz z dziećmi na balkonie Starego Ratusza Facebook / Stary Ratusz w Gnieźnie

To właśnie on razem ze współpracownikami wpadł na pomysł, by przywrócić ten obiekt miastu. Pięć lat temu udało się uzyskać dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Pozyskano ponad 5,6 mln zł, a cała inwestycja pochłonęła ok. 10 mln zł.

Remont był gruntowny, łącznie z burzeniem ścian, wymianą dachu, elewacji, instalacji i stropów oraz adaptacją niewykorzystywanych do tej pory pomieszczeń, np. na poddaszu. Zainstalowano windę dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie prace były prowadzone pod okiem konserwatora zabytków, który zezwolił na wykreślenie z rejestru jednej z części budynku, znajdującej się na dziedzińcu. Za jego zgodą została wyburzona.

Królewski Festiwal Artystyczny i inne atrakcje

Teraz w zrewitalizowanym budynku Starego Ratusza mieści się Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Rady Miasta oraz Centrum Informacji Turystycznej. Co jednak najważniejsze, obiekt przeznaczony został na działania kulturalne. Stary Ratusz został filią Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie. „To porywające działania, zajmujące koncerty, angażujące spektakle, obudzające warsztaty, urzekające projekcje, poruszające wystawy. Działamy projektowo, rozwojowo" – tak obecnie reklamuje swoją działalność i łączy historię ze współczesnością.

28 grudnia 2018 r., niemal dokładnie w setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, otwarto tutaj Dom Powstańca Wielkopolskiego, na który miasto pozyskało dodatkowe dofinansowanie. Nowe miejsce pamięci, przypominające historię powstania, jest jedną z części budynku. To właśnie w 1918 r. pod ratuszem zebrali się powstańcy, którzy zajęli budynek, ustanawiając tym samym polską władzę w mieście na czas dwudziestolecia międzywojennego.

W pozostałych pomieszczeniach prowadzona jest bogata działalność kulturalna, skierowana do osób w różnym wieku – począwszy od małych dzieci i młodzieży, przez osoby dorosłe, na seniorach kończąc. Odbywają się tutaj warsztaty (np. rękodzieła), koncerty, spotkania autorskie i wystawy, a często różne wydarzenia „wychodzą" także na zrewitalizowaną ul. Rzeźnicką. Latem 2021 r. odbywa się tu m.in. Królewski Festiwal Artystyczny, a w jego ramach liczne imprezy dla mieszkańców.

Jedna z imprez dla dzieci na dziedzińcu Starego Ratusza Facebook / Stary Ratusz w Gnieźnie

– Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zabytkowy budynek zmienił swoje oblicze. To szczególnie cenne, a nawet symboliczne, zwłaszcza że wydarzyło się w roku, w którym obchodziliśmy setną rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego – mówi prezydent Budasz. – Dziś Stary Ratusz, po kilku latach od renowacji, stał się prężnie działającym ośrodkiem kulturalnym z ciekawą ofertą dla wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek czy różnego typu ograniczenia, ale także przyciągającym turystów. Jesteśmy bardzo dumni z tej inwestycji – podsumowuje.

Bieżącą działalność Starego Ratusza można śledzić m.in. na facebookowym profilu. A podczas wycieczek po mieście warto spojrzeć na niego nie tylko z zewnątrz.

