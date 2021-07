31 sierpnia ub.r., w 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, wielkopolska "Solidarność" rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na pomoc mieszkańcom Białorusi. Podczas jubileuszowych obchodów w Poznaniu akcję ogłosił Jarosław Lange, szef wielkopolskich struktur związku.

- My w Polsce doskonale rozumiemy i wiemy, a "Solidarność" w sposób szczególny, co to znaczy żyć w kraju zniewolonym. Co oznacza zatrzymanie, pobicie, areszt. Dlatego bardzo proszę wszystkich: osoby fizyczne, organizacje, instytucje o współpracę i o pomoc dla ludzi Białorusi - zachęcał wtedy przewodniczący.