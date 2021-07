Zakazany na Białorusi, wolny w Polsce. Wolny Chór jest jednym z niepowtarzalnych fenomenów kulturowych związanych z protestami na Białorusi. We wtorek wieczorem po raz pierwszy można było posłuchać tradycyjnych, zapomnianych już, historycznych hymnów Białorusi, które Wolny Chór wskrzesza i daje im nowe życie. Do tej pory można było je posłuchać tylko w serwisie YouTube. Na placu Wolności, miejscu bardzo wymownym, odbył się we wtorek pierwszy europejski koncert grupy z Białorusi.

Występ przyciągnął wiele osób, które przyszły na plac dzierżąc w dłoniach białoruskie flagi na znak solidarności. "Wolny Chór dał nowe życie zapomnianym historycznym hymnom Białorusinów: „Pogoń ", „Marsz wojskowy", „Wszechmogący Boże". Te pieśni budzą w ludziach poczucie godności i odwołują się do najlepszych tradycji patriotycznych" - piszą jego przedstawiciele. Czytaj także: Swój dom zostawiły daleko, w Poznaniu stworzyły własny teatr. Opowiadają o samotności Wolny Chór ścigany przez białoruskie władze Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie Wolnego Chóru, jego występy są oficjalnie zakazane na Białorusi. Dlatego członkowie grupy muzycznej działają w ścisłej konspiracji i znajdują się w ciągłym niebezpieczeństwie. Do tej pory trzydziestu członków chóru było torturowanych i trafiło do więzienia. Za swoją działalność dostali też wyroki i wysokie grzywny. REKLAMA "Dzisiaj Wolny Chór jest zakazany w ojczystej Białorusi, a białoruskie pieśni uznano za ekstremistyczne. Chór jednak działa na przekór wszystkiemu, dając przykład walki o swoje prawa, wolność i demokrację" - informują jego członkowie. Nikt nie wie, kim jest Wolny Chór W ciągu 9 miesięcy istnienia tej inicjatywy powstało kilka chórów: profesjonalny i amatorski. Każdy z nich liczy 40–60 członków i około 10 dyrygentów. Dodatkowo powstały „Chór Wolnych Baraulan" i „Wolna Orkiestra". W Mińsku i innych miastach odbyły się dziesiątki akcji koncertowych. Wyszła płyta z pieśniami chóru, ukazały się 2 albumy studyjne, powstały 3 teledyski i odbyły się 3 duże koncerty online. Pojawiają się nagle, a ich muzyka rozbrzmiewa w miejscach publicznych: na dworcach, galeriach handlowych, na ulicach. Występują zawsze w maskach w towarzystwie dyrygenta, który bywa przebrany za funkcjonariusza OMON-u (rosyjska jednostka sił specjalnych w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji). Nikt tak naprawdę nie wie, kim są. W Poznaniu także wystąpili w maskach. REKLAMA Kolejne koncerty Wolnego Chóru zaplanowane są w Warszawie, Lublinie, Wrocławiu, Berlinie. Przy okazji koncertów odbywają się też spotkana z członkami zespołu. Wolny Chór organizuje również wyjątkowe akcje śpiewania w miejscach publicznych, jak to miało miejsce na Białorusi.